Más detalles sobre la grave situación que provocó la retirada belga

El codo infectado de Wout van Aert resultó ser mucho más grave de lo que se pensaba anteriormente, ya que su equipo Visma-Lease a Bike confirmó que se sometió a una cirugía para evitar que la bacteria causara una crisis en todo el cuerpo llamada sepsis.

La sepsis ocurre cuando el sistema inmunológico reacciona exageradamente a una infección, lo que provoca fiebre, aumento del ritmo cardíaco y, si no se trata, puede provocar disfunción orgánica e incluso shock séptico, que puede ser mortal.

Últimos vídeos de
Mira el vídeo completo aquí: