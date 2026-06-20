Más detalles sobre la grave situación que provocó la retirada belga

El codo infectado de Wout van Aert resultó ser mucho más grave de lo que se pensaba anteriormente, ya que su equipo Visma-Lease a Bike confirmó que se sometió a una cirugía para evitar que la bacteria causara una crisis en todo el cuerpo llamada sepsis.

La sepsis ocurre cuando el sistema inmunológico reacciona exageradamente a una infección, lo que provoca fiebre, aumento del ritmo cardíaco y, si no se trata, puede provocar disfunción orgánica e incluso shock séptico, que puede ser mortal.

“Era necesaria una intervención. De lo contrario, podría haber contraído sepsis”, afirmó Mathieu Heijboer, jefe de rendimiento del equipo, según informa esporza.

Últimos vídeos de Mira el vídeo completo aquí:

Van Aert se lesionó el codo en una caída mientras entrenaba antes de comenzar la carrera anteriormente conocida como Critérium du Dauphiné. Quedó claro que algo andaba mal cuando el normalmente poderoso contrarrelojista fue abandonado al principio de la contrarreloj por equipos en la etapa 3.

Sin embargo, Van Aert se recuperó para ganar la etapa 5 en un sprint colectivo, mientras llevaba solo un pequeño vendaje en la herida.

te puede gustar



Wout van Aert descartado del Tour de Francia en un gran golpe para Visma-Lease a Bike



Wout van Aert es duda para el campo de entrenamiento del Tour de Francia de Visma en medio de una inflamación de herida 'misteriosa'



Wout van Aert se pierde el inicio del campo de entrenamiento en altitud del Tour de Francia

El éxito duró poco y abandonó antes de la sexta etapa debido al dolor en el codo.

“Cuando Wout se retiró del Tour Auvergne-Rhônes-Alpes el viernes pasado, su codo ya estaba hinchado. También había signos de inflamación en ese momento”, añadió.

La primera señal de que algo más insidioso estaba en marcha se produjo el martes, cuando Van Aert se perdió el inicio del campo de entrenamiento en altitud previo al Tour de Visma-Lease a Bike.

Los médicos le habían recetado antibióticos a Van Aert, pero en lugar de mejorar, su situación se volvió más grave.

“En lugar de que la inflamación mejorara, sólo empeoró”, dijo Heijboer.

Qué leer a continuación



Wout van Aert se retira de la carrera de preparación del Tour de Francia



Por qué Wout van Aert se perdió el Tour de Francia es una gran pérdida para Jonas Vingegaard y la carrera en sí



“Es un poco decepcionante, seamos honestos al respecto”: señales preocupantes para el Tour de Francia mientras continúan las luchas para Wout van Aert

La infección se había convertido en un absceso y Van Aert comenzó a tener fiebre y ya no podía doblar el codo.

“El lunes la herida fue limpiada quirúrgicamente durante un chequeo”, confirmó Heijboer.

Después de la cirugía, Van Aert comenzó otro tratamiento con antibióticos y finalmente comenzó a mejorar.

“Wout ha salido del hospital, pero todavía tiene que regresar diariamente para que le revisen la herida. Pero ahora está mucho mejor. Wout también parecía aliviado cuando hablé con él por teléfono ayer”.

Dado que el Tour de Francia ya no está en su programa, el equipo tendrá que idear un nuevo plan para la temporada y encontrar un octavo corredor que ayude a Jonas Vingegaard durante el Tour de Francia.

“No se puede llamar a ese octavo ciclista un reemplazo de Wout, porque Wout es único y no se puede reemplazarlo uno a uno”, dijo Heijboer.

“Wout jugó un papel muy importante en nuestro plan estratégico. Además, es simplemente una personalidad muy importante en medio del ajetreo y el bullicio del Tour”.

Se espera que Visma-Lease a Bike anuncie su selección completa del Tour de Francia la próxima semana.

“Tenemos varios corredores preparados que están a un nivel muy alto”, dijo Heijboer.

ciclismonoticias se ha comunicado con Visma-Lease a Bike para obtener información adicional sobre la recuperación de Van Aert.