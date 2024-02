“Yo también puedo correr… Pero siempre queremos hacer que el juego sea difícil”, dice el gran favorito.

Wout van Aert se perfila como favorito para Omloop Het Nieuwsblad el sábado con su súper equipo Visma-Lease, una moto que aspira a ganar tres victorias seguidas. El belga admitió que con un equipo tan fuerte como el suyo no hay razón para ocultar que no aceptarán menos de una victoria.

“Con el equipo con el que estamos al principio no podemos escondernos. Debemos atrevernos a decir que queremos ganar la carrera dos veces. Por difícil que sea, debe ser la ambición. No tiene mucho sentido esconderse”, afirmó Van Aert en una entrevista con El Nieuwsblad.

Van Aert ganó Omloop Het Nieuwsblad en 2022, y el año pasado, Dylan van Baarle se llevó la victoria, y su compañero de equipo Christophe Laporte terminó tercero. El equipo también dominó Kuurne-Brussel-Kuurne el año pasado con un final de 1-2, con Tiesj Benoot llevándose la victoria y Nathan Van Hooydonck en segundo lugar.

Van Aert confía en que tiene la capacidad de ganar en una variedad de escenarios de carrera, incluido un sprint final, pero que el objetivo será dificultar la carrera a los velocistas más rápidos como Arnaud De Lie (Lotto Dstny), que fue segundo. en Omloop Het Nieuwsblad el año pasado.

“Yo también puedo correr… Siempre queremos hacer el juego difícil. Y ciertamente no es la intención llegar a la meta con Arnaud De Lie, por ejemplo. ¿Es él el favorito? El año pasado eso fue un poco más “Es obvio porque su preparación hasta el primer fin de semana fue súper fuerte. Preferiría deshacerme de Arnaud antes de llegar a la meta”.

Van Aert no descarta a corredores como Matej Mohoric (Bahrain-Victorious), Tim Wellens (UAE Team Emirates) y Tom Pidcock (Ineos Grenadiers) como los corredores a seguir en la carrera de 202,2 km del sábado entre Gante y Ninove.

“Pienso espontáneamente en Mohoric, Tim Wellens, vi un Pidcock fuerte en el Algarve. Pero todavía habrá un gran número de corredores en los que no pienso espontáneamente en este momento”, dijo Van Aert.

También señaló a Julian Alaphilippe liderando el equipo Soudal-QuickStep, sugiriendo que el francés podría haber añadido motivación para desempeñarse bien después de la reciente controversia de haber sido criticado injusta y públicamente por su jefe en Soudal-QuickStep, Patrick Lefevere.

En una entrevista con la revista belga humor, Lefevere sugirió que el estilo de vida de Alaphilippe era el culpable de sus temporadas difíciles. La compañera de Alaphilippe, Marion Rousse, reprendió duramente a Lefevere, afirmando que sus comentarios eran inaceptables.

“¿Alaphilippe? ¿Por qué no? Siempre considero a alguien con sus cualidades capaz de jugar un papel decisivo, aunque en los últimos años lo sea menos en los clásicos. No sé si estará más motivado por los últimos acontecimientos”. No voy a comentar sobre eso”, dijo Van Aert. El Nieuwsblad.

Van Aert también llega a Omloop Het Nieuwsblad en forma prometedora y con confianza al comienzo de la temporada, habiendo ganado recientemente la etapa 3 del Tour del Algarve.

“Dios, no es que esa victoria en el sprint me haya hecho ningún bien especial”, dijo Van Aert. “Fue más bien la semana de carreras completa lo que me dio confianza. Necesitaba esa semana para sentir cómo me iban las cosas”.

Después del Omloop Het Nieuwsblad del fin de semana inaugural y su primera carrera en Kuurne-Brussel-Kuurne, Van Aert tiene previsto viajar a un campo de entrenamiento en altitud, pero planea volver a competir a finales de marzo.

