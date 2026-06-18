El belga ya abandonó el Tour Auvernia-Ródano-Alpes por el mismo motivo

La preparación de Wout van Aert para el Tour de Francia ha recibido otro golpe después de que su equipo confirmara a principios de esta semana que el belga aún no había comenzado el campamento de altitud planeado por su equipo debido a los efectos persistentes de una lesión.

Van Aert debía viajar al campo de entrenamiento en Tignes, en los Alpes, el lunes, pero el continuo dolor en el codo causado por un accidente de entrenamiento en su bicicleta de contrarreloj retrasó su asistencia.

Si bien Van Aert pudo participar en el Tour Auvergne-Rhône-Alpes e incluso ganó una etapa de sprint de manera dominante el jueves, el dolor siguió empeorando. Al parecer, la fricción entre su manillar de contrarreloj y su codo durante la contrarreloj por equipos, que ganó Visma-Lease a Bike, pero en la que Van Aert cayó después de seis kilómetros, irritó aún más la herida.

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Visma-Lease a Bike se mantuvo callado sobre el estado de salud del belga, pero sí confirmó que no estuvo presente en la concentración de Tignes, al menos de momento.

“Ya sabíamos que no tenía mucho margen”, dijo el director deportivo Maarten Wynants, según informa Nieuwsblad. “Ya estaba 'por debajo de la línea de base', y esto ciertamente no va a ayudar”.

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Cuando se le preguntó si se le estaba acabando el tiempo a Van Aert, dado que el Tour comienza en poco más de dos semanas, y con otra, Wynants respondió: “Ciertamente se podría decir que sí”.

Sin embargo, Van Aert permanece en el equipo provisional del Tour de Francia y, según HLN, También estará presente Per Strand Hagenes, pieza clave en la victoria de etapa de Van Aert la semana pasada en el Tour de Auvernia.

Sujeto a confirmación final, HLN afirma que la alineación actual de Visma-Lease a Bike para el Tour de Francia está compuesta por Jonas Vingegaard, Matteo Jorgenson, Eduardo Affini, Victor Campenaerts, Bruno Armirail, Per Strand Hagenes, Wout van Aert y Sepp Kuss.