El belga ya abandonó el Tour Auvernia-Ródano-Alpes por el mismo motivo

La preparación de Wout van Aert para el Tour de Francia ha recibido otro golpe después de que su equipo confirmara a principios de esta semana que el belga aún no había comenzado el campamento de altitud planeado por su equipo debido a los efectos persistentes de una lesión.

Van Aert debía viajar al campo de entrenamiento en Tignes, en los Alpes, el lunes, pero el continuo dolor en el codo causado por un accidente de entrenamiento en su bicicleta de contrarreloj retrasó su asistencia.

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