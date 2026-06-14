El DNS belga en el Tour Auvernia-Ródano-Alpes antes de la primera de tres etapas clave de alta montaña

Wout van Aert se retiró del Tour Auvergne-Rhône-Alpes antes del inicio de la etapa 6 debido a problemas persistentes por la caída de entrenamiento que sufrió antes de la carrera, anunció Visma-Lease a Bike el viernes por la mañana.

Después de haber ganado el sprint de la etapa 5 de manera dominante, Van Aert ahora regresará a Bélgica para realizar más controles. Había tenido problemas para mostrar su forma en las tres primeras etapas antes de recuperarse con impresionantes sprints el miércoles y jueves.

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Ahora le quedan 22 días hasta la Gran Salida del Tour de Francia en Barcelona, ​​donde desempeñará un papel vital para Visma como cazador de etapas y como miembro del equipo de apoyo de Jonas Vingegaard. Será su octava participación en la carrera más importante del ciclismo, donde buscará la undécima victoria de etapa.