El DNS belga en el Tour Auvernia-Ródano-Alpes antes de la primera de tres etapas clave de alta montaña

Wout van Aert se retiró del Tour Auvergne-Rhône-Alpes antes del inicio de la etapa 6 debido a problemas persistentes por la caída de entrenamiento que sufrió antes de la carrera, anunció Visma-Lease a Bike el viernes por la mañana.

Después de haber ganado el sprint de la etapa 5 de manera dominante, Van Aert ahora regresará a Bélgica para realizar más controles. Había tenido problemas para mostrar su forma en las tres primeras etapas antes de recuperarse con impresionantes sprints el miércoles y jueves.

Wout Van Aert no aparecerá hoy en la salida de la sexta etapa del Tour Auvernia-Ródano-Alpes”, se lee en un comunicado en el perfil X de Visma.

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“Aún siente importantes molestias en el codo relacionadas con el accidente que sufrió la semana pasada. Wout viajará de regreso a Bélgica para realizarse más exámenes médicos. Únase a nosotros para desearle a Wout una buena recuperación”.

El belga apareció en la línea de salida de la etapa 1 con vendajes en el codo y la rodilla, revelando que se había caído en su bicicleta de contrarreloj y “perdió el manillar en un gran bache”.

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Van Aert es uno de los cuatro no participantes ya anunciados antes del trío de últimas etapas de montaña, junto a Michael Matthews (Jayco AlUla), centrado en la preparación del Tour de Francia, Matevž Govekar (Bahrain-Victorious), enfermedad, y Hannes Wilksch (Tudor), fiebre durante la noche.

Van Aert, seis veces ganador de etapa en el rebautizado Critérium du Dauphiné, es la primera vez que no termina la carrera en cuatro participaciones.

Ahora le quedan 22 días hasta la Gran Salida del Tour de Francia en Barcelona, ​​donde desempeñará un papel vital para Visma como cazador de etapas y como miembro del equipo de apoyo de Jonas Vingegaard. Será su octava participación en la carrera más importante del ciclismo, donde buscará la undécima victoria de etapa.

El Tour Auvergne-Rhône-Alpes ha creado motivos para el optimismo y cierta preocupación sobre el estado de Van Aert, después de cinco días de señales muy contradictorias.

Las dudas comenzaron a surgir después de que no pudo contribuir mucho al esfuerzo ganador de la contrarreloj del equipo de Visma en la etapa 3, Van Aert admitió que “pensó que estaría más avanzado de lo que mostré”.

Sin embargo, tras haber respondido a esas dudas con una victoria, Van Aert no ocultó que había estado sintiendo los efectos de aquel accidente previo a la carrera en el largo camino hacia el parque de aves de Villars-les-Dombes.

“A veces es doloroso después de la caída que tuve justo antes de esta carrera, pero con el equipo que tengo a mi alrededor y que estuvieron persiguiendo a la escapada todo el día, tenía que intentarlo”.

Es el último de una larga lista de reveses para el belga, que se rompió el tobillo al comienzo de la temporada 2026 durante una carrera de ciclocross, antes de recuperarse en las Clásicas y conseguir la mayor victoria de su carrera en la París-Roubaix.

Sin él, Visma continuará su búsqueda del maillot amarillo en el Tour Auvernia-Ródano-Alpes con Edoardo Affini, Per Strand Hagenes, Bruno Armirail, Ben Tulett y Jorgen Nordhagen apoyando al ciclista estadounidense Matteo Jorgenson. El estadounidense comenzará la sexta etapa en cuarta posición de la general, a 15 segundos del líder general de Alex Baudin (EF Education-EasyPost).