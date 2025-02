“Definitivamente fue mi mejor carrera de ciclocross del invierno”, dice el ex campeón mundial satisfecho con el rendimiento de la medalla de plata

Wout Van Aert fue reunido con su Garmin Lost por dos niños franceses después del Campeonato Mundial Cyclo-Cross de UCI en Liévin.

El piloto belga, que fue detenido al comienzo de la carrera después de un inicio de la cuarta fila, perdió su vigilancia en el circuito durante las vueltas posteriores antes de terminar con la medalla de plata detrás del ganador de la carrera masculina de élite, Mathieu van der Poel (Pael, Pael) .

El tres veces ex campeón mundial de ciclocross estaba llevando a cabo deberes de los medios después de recoger su quinta medalla de finalistas en la ceremonia del podio cuando dos niños se le acercaron para devolver el dispositivo.

Van Aert pensó tanto en el reloj como los datos que perdimos para siempre; Sin embargo, los niños reunieron al belga con su reloj, que parecía tener una correa rota.

“Perdí mi reloj Garmin en la última vuelta, aparentemente. Lo estaba buscando cuando crucé la línea de meta, pero estos niños lo encontraron aparentemente”, dijo Van Aert a los medios después de la carrera mientras esperaba que comenzara la ceremonia de podio. .

“Está destrozado, pero mi entrenador estará encantado de tener algunos datos de la carrera”.

Van Aert entró en una temporada de ciclocross acortada que no había corrido desde que salió de la Vuelta a España y sufrió una lesión grave en la rodilla que requirió tratamiento hospitalario.

Sin embargo, después de recoger dos victorias cruzadas esta temporada y terminar segundo en el WorldCup de Maasmechelen el fin de semana pasado, tomó la decisión sorpresa de competir en el Campeonato Mundial Cyclo-Cross de este fin de semana.

El piloto belga, que compite para el equipo comercial Visma-Lrease una bicicleta, dijo que tomar la medalla de plata en Liévin a solo 45 segundos del rival Van der Poel ha demostrado su mejora.

“De hecho, monté una muy buena carrera hoy. Definitivamente fue mi mejor cruce del invierno. Fuera de lo que no controlé, ese comienzo, pude hacer lo que quería hoy y ofrecí el rendimiento que tuve que “, Dijo Van Aert.

“Definitivamente lo llevaré conmigo. Si no trabajas, no participaríamos en nuestro logro. Es confirmación de que he mejorado y mejor de las carreras cruzadas.

“Había esperado este invierno y en este mes cruzaría, que daría cada paso adelante. Y creo que funcionó”.

Van Aert tuvo un comienzo de la cuarta fila en Liévin y perdió 46 segundos durante la primera vuelta mientras luchaba desde la posición 37.

“Me encajoné completamente en la primera esquina y también me retrasaron mucho. Pasó bastante tiempo antes de que tuviera algo de libertad. Tuve algunos choques casi, diría”, dijo Van Aert mientras describía el Apertura de las vueltas de la carrera.

Cuando se le preguntó sobre el RIP en sus pantalones cortos, Van Aert disipó los rumores de que se estrelló, diciendo: “Me di cuenta solo después del final. Probablemente golpeé una barrera o algo. Traté de mantener la calma y hacer mi propia carrera desde la segunda vuelta en adelante .

“Rápidamente noté que era difícil volver (a Van der Poel)”.

Van Aert se dirigirá a un campamento de entrenamiento de pretemporada final antes de hacer su debut en la carretera 2025 el 17 de febrero en el Clásica Jaén.

El belga pasará tiempo en altitud en Tenerife antes de su primera 'gran cita' en el Omloop Het Nieuwsblad y Kuurne-Brussel-Kuurne el 1 y 2 de marzo.

“Cambiaré al entrenamiento (de carretera) nuevamente a partir de mañana”, dijo Van Aert. “El fin de semana de apertura es la primera gran cita en Bélgica, y vendrá muy pronto.

Cuando se le preguntó si su equipo estaba contento con la decisión de que él montara en el Campeonato Mundial. Van Aert respondió: “Espero que sí. Preguntaré ahora”.