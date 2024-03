El belga completa el entrenamiento en altitud de las Clásicas de Primavera

Con un gran bloque de entrenamiento en altura en Tenerife en sus piernas, Wout van Aert se dirige al corazón de las Clásicas de Primavera con grandes aspiraciones para el Tour de Flandes y la París-Roubaix. Sin embargo, no podrá contar con su compañero Christophe Laporte en la carrera de preparación del viernes, el E3 Saxo Classic.

Laporte estuvo al lado de Van Aert en su victoria en Kuurne-Brussel-Kuurne el mes pasado, pero se sintió mal durante la Milán-San Remo y se vio obligado a abandonar en Capo Berta cuando faltaban poco menos de 40 kilómetros para el final.

“Es una gran pérdida para nosotros. Con suerte, unos días de descanso le vendrán bien para el resto de la temporada de clásicos”, dijo Van Aert.

Sin embargo, el director deportivo de Visma-Lease a Bike, Grischa Niermann, consiguió refuerzos para el equipo.

“Incluso sin Christophe, todavía tenemos un equipo excelente en la salida”, dijo Niermann sobre la carrera WorldTour del viernes.

Tiesj Benoot volverá a la acción en el E3 Saxo Classic tras sufrir una pequeña fractura en el sacro en una caída durante la Volta ao Algarve.

Esta temporada, Van Aert está decidido a llenar algunos vacíos en su impresionante palmarés, a saber, el Tour de Flandes y la París-Roubaix.

Para mejorar su par de podios en Roubaix y su único subcampeonato en el Tour de Flandes, Van Aert optó por saltarse la Milán-San Remo y dedicar tres semanas al entrenamiento en altitud, registrando más de 75 horas de entrenamiento y más de 50.000 metros de escalada.

“Las últimas tres semanas han ido bien”, dijo Van Aert. “He pasado muchas horas en un ambiente tranquilo y hermoso y he completado todo mi programa. Por supuesto, siempre es emocionante probar algo nuevo. A menudo he respondido bien a un campo de entrenamiento en altitud. Estoy seguro de que será esta vez lo mismo.”

Después de una campaña abreviada de ciclocross, Van Aert corrió solo dos carreras de un día en España y la Volta ao Algarve antes de Omloop Het Nieuwsblad y Kuurne-Brussel-Kuurne, pero Niermann tiene la esperanza de que el cambio haya sido la decisión correcta.

“Wout no ha corrido muchas carreras todavía, pero estuvo fuerte el primer fin de semana. Esperamos que regrese bien de su entrenamiento en altitud. Después de París-Roubaix, sabremos si tomamos la decisión correcta”, dijo Niermann.

Van Aert obtendrá algunas respuestas en el E3 Saxo Classic.

“El E3 es muy similar al Tour de Flandes”, dijo Van Aert. “Es una carrera encantadora. Tengo curiosidad por ver qué tan fuerte estoy después del entrenamiento en altitud. Me he sentido bien durante todo el invierno y he tenido mis principales objetivos en mente”.

Van Aert se saltará Gent-Wevelgem este fin de semana y utilizará Dwars door Vlaanderen como su última carrera antes de sus objetivos clave a fin de mes.

