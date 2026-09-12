Al veterano australiano le falta el 'buen compañero' Tadej Pogačar en el último bloque de carreras para 2026

Michael Matthews (Jayco AlUla), tres veces ganador de la carrera y muchas más veces finalista en el podio, es siempre el favorito para el Gran Premio Ciclista de Quebec, pero este año la carrera tendrá una importancia extra para el australiano.

Esto no se debe sólo a que los dos Grandes Premios de Canadá de este año sirvan como ensayo para el próximo Campeonato Mundial de Ruta en Montreal a finales de este mes (aunque eso, por supuesto, es parte de ello), sino también a que para Matthews cada carrera en plena forma este año se siente como un éxito.

Después de que una embolia pulmonar amenazara con interrumpir su carrera el año pasado, volvió a un buen nivel a principios de 2026 solo para sufrir una terrible caída en el entrenamiento que lo vio romperse ambos brazos y perderse toda la temporada de Clásicos.

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Se recuperó a tiempo para un verano lleno de carreras por etapas, siendo particularmente activo en la segunda mitad del Tour de Francia, pero esta semana en Canadá marcará sólo su tercera y cuarta carrera de un día después del accidente.

“Me siento bien. Después del Tour tuve un buen bloque de entrenamiento de nuevo en altitud. Luego, el fin de semana pasado en Plouay, vine directamente desde la altitud, así que parece que todo va de buena manera”, dijo sobre su forma el miércoles antes de las carreras del fin de semana.

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“Aquí, como cada año, siempre ha sido un gran objetivo venir a Canadá y estas carreras realmente me van bien, así que espero que todo haya ido según lo planeado hasta este momento”.

Volver a un buen nivel no fue el mayor desafío para Matthews, que ya había comenzado bien 2026 y con una victoria antes de su accidente. Eso demostró que su nivel básico y su competitividad siguen ahí.

“Todo iba muy bien al principio hasta mi gran accidente en marzo. Obviamente fue un gran revés, porque todo iba muy bien después de mis problemas de salud el año anterior. Pude revertir las cosas y volver a estar en buena forma después del accidente. embolia en mis pulmones y luego romperme ambos brazos y romperme la cara fue obviamente un revés enorme.

“Pero también estoy feliz de estar vivo. Era una situación en la que, si volviera a suceder, probablemente no estaría aquí ahora, así que tengo que estar realmente agradecido por eso y estar agradecido de poder estar de regreso aquí compitiendo con los mejores muchachos del mundo”.

Este año, Matthews enfrentará un recorrido renovado en Québec y una ruta que es diferente de aquella en la que corrió y ganó antes, por lo que hay una ligera sensación de lo desconocido y tal vez más posibilidades de repetir lo del año pasado, cuando Julian Alaphilippe (Tudor) ganó desde una escapada.

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“Obviamente, donde gané la carrera tres veces me convenía mejor. El año pasado, la escapada logró mantenerse alejada, pero yo todavía estaba corriendo; si la escapada no estaba lejos, todavía estaba corriendo para ganar la victoria del grupo, así que estuvo bien. Pero ahora, con el nuevo final, no lo sabemos”, dijo.

“Siempre es diferente cada año. Este año también es muy diferente cuando el Campeonato Mundial también se celebra aquí en Montreal, por lo que habrá muchos corredores realmente buenos en plena forma para rendir, así que creo que probablemente será una carrera diferente a la que estamos acostumbrados, especialmente en Québec, pero estoy deseando que llegue”.





Matthews está muy familiarizado con esta ciudad y estas carreteras en Québec, además hay claramente una renovada sensación de confianza y felicidad cuando el piloto de Jayco ve la oportunidad de romper su propio récord de tres victorias en esta carrera.

“Me siento un poco como si estuviera en Australia. Probablemente paso más tiempo en Canadá que en Australia estos días, así que de alguna manera siento que ahora es casi mi carrera en casa”, dijo.

“También he tenido mucho éxito aquí, por lo que los fanáticos obviamente me apoyan mucho, incluso cuando estamos entrenando. Hoy y todos los días que estamos aquí, ya sea un automóvil pasando o fanáticos en la carretera, ellos saben quiénes somos, lo cual creo que es bastante especial. Y estas dos carreras han llevado el ciclismo en Canadá a un nuevo nivel, de lo cual es realmente agradable ser parte”.

Enfrentándose a grandes rivales, aunque no a Pogačar

Sin embargo, lograr la victoria número cuatro no será sencillo, particularmente con el Mundial en Montreal, lo que significa que se enfrentará a un campo aún más fuerte de lo normal, con potencialmente una porción más pequeña de velocistas y más estrellas del ascenso como Paul Seixas, Isaac del Toro y Remco Evenepoel.

Matthews pudo ver un adelanto de esto último cuando ambos se estaban preparando para este último bloque de carreras.

“Estábamos en el campo de entrenamiento en el mismo lugar en Livigno, Italia, antes de esto, y vi que estaba en muy buena forma, haciendo algunas sesiones de entrenamiento realmente buenas”, dijo sobre Evenepoel.

“Sé que su objetivo probablemente sea el Mundial dentro de unas semanas en Montreal, pero estoy seguro de que siempre que corra intentará ganar. Es un corredor, cada vez que pone su número va a por ello. Pero Quebec normalmente se reduce a un sprint, pero creo que cuando miras la lista de largada de este año, diría que hay menos velocistas y más escaladores, digamos. Creo que va a ser un evento muy selectivo. carrera el viernes, diría yo”.

La pregunta que está en boca de todos esta semana en Canadá es cómo la ausencia de Tadej Pogačar durante el resto de la temporada podría afectar las carreras que quedan por venir. Para Matthews, sin embargo, la desagradable caída del esloveno en la Vuelta a España fue ante todo un shock personal, más que un titular de carrera. La pareja son vecinos y amigos cercanos.

“Estaba viendo la carrera desde la camilla de masaje cuando estaba haciendo Plouay, el sábado, así que, sinceramente, fue muy difícil de ver, especialmente cuando es un compañero tan bueno. Lo estaba haciendo muy bien, estaba en la forma de su vida y a punto de crear más cosas en la historia del ciclismo, así que obviamente ver eso suceder… ver a un amigo realmente luchando, fue súper difícil”, dijo.

“Él fue de gran ayuda durante el tiempo que pasé este año cuando me rompí los brazos, así que obviamente estoy tratando de estar ahí tanto como pueda para él también durante sus momentos difíciles”.





Pero aparte del elemento personal, Matthews (y todos los demás corredores en las carreras de esta semana y dentro de dos semanas) todavía admite que la ausencia de Pogačar del Campeonato Mundial, que ganó los dos últimos años, seguramente cambiará la carrera.

“Obviamente, cambia mucho cuando no tienes al mejor ciclista del mundo en la carrera. Esto abre la carrera mucho más a un estilo diferente de carrera. Creo que normalmente verías probablemente una carrera muy dura, y luego una carrera muy abierta de 80 a 100 kilómetros para el final, mientras que ahora creo que la gente probablemente esperará un poco más hasta las últimas vueltas para comenzar tal vez una carrera ciclista más tradicional para este año en el Mundial”.

Si esa es una carrera en la que Matthews puede participar es una pregunta más importante, y bien puede terminar siendo demasiado difícil para sus capacidades, pero primero tiene que esperar con ansias un regreso al GP de Québec, una carrera que sabe ganar mejor que nadie.