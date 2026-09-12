Al veterano australiano le falta el 'buen compañero' Tadej Pogačar en el último bloque de carreras para 2026

Michael Matthews (Jayco AlUla), tres veces ganador de la carrera y muchas más veces finalista en el podio, es siempre el favorito para el Gran Premio Ciclista de Quebec, pero este año la carrera tendrá una importancia extra para el australiano.

Esto no se debe sólo a que los dos Grandes Premios de Canadá de este año sirvan como ensayo para el próximo Campeonato Mundial de Ruta en Montreal a finales de este mes (aunque eso, por supuesto, es parte de ello), sino también a que para Matthews cada carrera en plena forma este año se siente como un éxito.

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Paul Seixas, Michael Matthews e Isaac del Toro posan en un evento para los medios del GP de Quebec


Michael Matthews habla con Tadej Poga&#269;ar en el pelotón durante una etapa del Tour de Francia 2026