“Está entre un grupo de corredores que pueden ganar el Tour de Francia” – director deportivo Merijn Zeeman

“Imagínese que el ganador del Tour de Francia regresa a casa después de una hora andando en bicicleta por la parte llana en Dinamarca, y está muy cansado después de esa hora, se puede imaginar que está muy lejos”.

Así fue como el director deportivo principal de Visma-Lease a Bike, Merijn Zeeman, describió uno de los múltiples puntos memorables en el camino de montaña rusa de Jonas Vingegaard, desde lo que Zeeman llamó “el peor accidente que tuvo en su carrera” en abril, hasta el anuncio del jueves, dos meses después. Participará en el Tour de Francia.

“Pero”, añadió Zeeman, “este tipo tiene un talento tan increíble que si entrena una hora y al día siguiente ya está mejor. Y luego entrena dos horas y al día siguiente está mejorando.

“Ese es en realidad su talento natural y es por eso que está en muy buena forma de cara al Tour”.

Sin embargo, las terribles lesiones de Vingegaard en el accidente masivo de Itzulia en el País Vasco el 4 de abril incluyeron costillas rotas, una clavícula rota y un pulmón perforado, lo que generó dudas considerables durante muchas semanas sobre si podría regresar a competir a tiempo para el Tour.

Pero el jueves por la mañana se confirmó que tanto Vingegaard como Wout van Aert, también gravemente heridos esta primavera, estarían en la línea de salida de Visma-Lease a Bike en Florencia el 29 de junio.

En una entrevista larga y a veces emotiva el jueves por la tarde con un pequeño grupo de medios, Zeeman explicó las complejas pero claras líneas argumentales que llevaron a los ciclistas y a Visma-Lease a Bike a tomar la decisión de participar.

Fue una decisión que no se volvió definitiva, en el caso de Vingegaard, hasta el martes pasado, y que visiblemente (al menos para Zeeman) produjo una mezcla de alegría, mayor motivación y no poco orgullo también por sus corredores. Solo verlos en la línea de salida del Tour de Francia, como dijo, “ya será una victoria”.

'¿Va a ganar el Tour?'

Pero como la decisión parecía cada vez más probable en los últimos días, la confirmación final tal vez no fue tanta sorpresa como podría haber sido. Ciertamente, la atención de los medios ya está cambiando inquietantemente rápido del regreso de Vingegaard a los logros potenciales de Vingegaard, con un periodista preguntando a Zeeman sin rodeos durante la entrevista: “¿Va a ganar el Tour?”.

“Esa es la pregunta más difícil de responder”, respondió Zeeman. “Creo que está entre un grupo de corredores que pueden ganar el Tour de Francia”.

Durante todo el proceso de recuperación, dijo Zeeman, siempre correspondió a Vingegaard tener la última palabra sobre si iba a ir o no.

“Le hice esa pregunta a Jonas el martes pasado: ¿qué quieres? Creemos que estás físicamente capacitado para ganar el Tour de Francia y ser competitivo, pero tú tienes la última palabra. Es tu llamada.

“Y estaba muy convencido de que quiere ir”.

Zeeman reconoció que la preparación había sido radicalmente diferente, aunque con varias consecuencias. De hecho, incluso antes de que se hiciera público que la estrella danesa estaba haciendo el Tour, una idea original promocionada por Visma de que Vingegaard “tendría que estar al 100%” para participar se había subsumido en una idea mucho más vaga de que Vingegaard estaría en el Tour si era “competitivo”.

Zeeman explicó el cambio en el nivel del listón para la participación de Vingegaard diciendo que: “Lo que quise decir es que (sin el accidente) Jonas habría tenido una preparación tradicional, con el País Vasco, algunos reconocimientos, un primer campamento de altura en Sierra Nevada. , el Dauphiné, continuando luego en altitud.

“Siguiendo ese camino sabemos que puede alcanzar un nivel increíblemente alto y ser el favorito para el Tour.

“Pero durante el proceso (de recuperación del accidente), quedó claro que eso no era posible, e ir a Sierra Nevada y hacer el Dauphiné habría sido demasiado pronto. Eso significa que (todavía) le falta algo de ritmo de carrera para alcanzar su nivel más alto”.

Sin embargo, si bien la preparación habitual no fue posible, dijo Zeeman, la ruta alternativa tomada por Vingegaard hacia el Tour aún mostró señales más que alentadoras.

“La preparación continuó, y semana tras semana, mientras su entrenador Tim Heemskerk me actualizaba sobre el nivel que sería posible alcanzar, analizamos esa progresión. Llegó un punto en el que él no seguiría el camino tradicional, y allí No había garantía de que estaría en un nivel muy alto, pero estaba muy en forma.

“Y él está (muy en forma), además de estar muy sano, muy motivado y muy, muy ansioso por correr en el Tour de Francia”.

Situaciones extraordinarias exigen soluciones extraordinarias, y Zeeman describió la recuperación de Vingegaard de una lesión y “la peor caída de su carrera” como una cuestión de que el piloto “dara el 100% cada día”. Día a día, dando el máximo.”

“En una preparación tradicional, no todos los días son los más importantes, pero en una rehabilitación como la suya, todos los días tienen que ser al 100%. También estoy muy orgulloso de que se comprometió con ello incluso cuando estaba en el hospital. en Vitória”.

“Tenía muchas ganas de ser lo mejor posible en el Tour de Francia. Para nosotros eso ya es una victoria, y lo mismo es cierto para Wout van Aert. Estamos increíblemente orgullosos de ellos”.

Todo el camino a Niza

Durante el proceso de recuperación de dos meses, sobre si habría un solo día en el que quedara claro que Vingegaard estaría bien para el Tour, Zeeman dijo: “Esa es una buena pregunta. Fue un proceso”.

“Si lo analizas semana a semana, al principio era muy difícil creer que si él estaba tan lesionado y ya estás cansado después de una hora de andar en bicicleta que dos meses después, el mismo corredor esté listo para salir. por ello en el Tour.

“Pero los ganadores del Tour de Francia son, digamos, fenómenos de la naturaleza. Progresan increíblemente y no podíamos imaginar que hubiera llegado a este punto.

“Y por eso llegamos a la conclusión de que tenía que ir al Tour”.

¿Y ahora? No hay garantía, dijo Zeeman, de que Vingegaard pueda luchar por el amarillo, pero “está listo para correr”. En cuanto a lo que es posible, “estamos un poco a oscuras. Pero definitivamente es lo suficientemente bueno para aceptar el desafío.

“Vamos al Tour de Francia con una mentalidad un poco diferente. El año pasado sentimos la presión como defensores del título, mientras que ahora nos sentimos especialmente motivados para demostrar quiénes somos y dejar atrás toda la mala suerte.

“No hay ninguna presión sobre nosotros como 'tenemos que ganar y menos una decepción'. Ya es una victoria que tengamos a estos muchachos en este nivel, que seamos competitivos, que tengamos un gran equipo y que seamos muy optimistas. Si es lo suficientemente bueno, ya veremos”.

Zeeman dijo que Vingegaard era actualmente “el único corredor de nuestro equipo en este momento que puede ganar el Tour de Francia”, dejando de lado la idea de un coliderazgo, al menos por ahora, con sus compañeros Matteo Jorgenson, segundo en el Critérium du Dauphiné, o el ganador de la Vuelta a España, Sepp Kuss.

Sin embargo, también admitió que Visma-Lease a Bike no se hace ilusiones de que un Vingegaard recién recuperado recibirá algún tipo de “período de gracia” por parte de sus rivales una vez que comience la carrera real.

“Me puse en contacto con Matxin (director deportivo principal del equipo UAE Emirates – ed.) y le dije: 'Oye, ¿podemos tomárnoslo con calma el primer fin de semana? Ya hemos tenido suficiente mala suerte'. Estuvo de acuerdo, así que la ruptura ganará”, dijo Zeeman con una sonrisa sardónica.

“No, no, está claro que íbamos a toda velocidad desde la primera etapa y tenemos que estar preparados para ello. Creo que tenemos un muy buen equipo y tengo mucha confianza en Jonas. Pero la primera semana será dura”.

Pero incluso si resulta, dijo Zeeman, que su archirrival Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) es muy fuerte en el primer fin de semana en Italia y gana tiempo, “eso no significa que dejaremos de luchar”.

“Lo haremos hasta que estemos en Niza, en el último metro del Tour. Y luego veremos dónde estamos”.