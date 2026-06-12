Las primeras señales son alentadoras para el piloto australiano que busca volver al “final puntiagudo de las carreras otra vez”

Neve Bradbury (Canyon-SRAM) ha superado el primer paso en su difícil situación para regresar al “final puntiagudo de las carreras” después de someterse a una cirugía para tratar la endofibrosis de la arteria ilíaca la semana pasada.

La australiana, que demostró sus capacidades como contendiente del Gran Tour cuando ganó la importante etapa Blockhaus y tercera en la general en el Giro de Italia 2024, ahora se centra en el proceso de recuperación.

Sin embargo, es un camino que se recorrerá lentamente, al menos en las etapas iniciales, y la corredora que el mes pasado estaba compitiendo en La Vuelta Feminina publicó en Instagram a principios de esta semana: “Unos días después de la cirugía. Todavía no puedo hacer mucho, pero puedo caminar a paso de tortuga y hacer un poco de boogie”.

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Además, ahora Bradbury puede ver un camino de regreso, después de haber explicado en las redes sociales antes de la cirugía que había sido “un período difícil de carrera mientras se buscaban respuestas”. Su equipo Canyon-SRAM esta semana explicó con qué había estado lidiando la joven de 24 años.

“Sus síntomas incluían una pierna pesada, falta de fuerza y ​​un pie entumecido”, dijo la doctora del equipo Carola Lamm en un comunicado de prensa.

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“Ahora, debemos asegurarnos de que las heridas sanen bien y evitar la formación excesiva de tejido cicatricial alrededor del área quirúrgica. También es importante que ella regrese a sus funciones diarias normales lo más rápido posible”.

Agregaron que el resto de la temporada de Bradbury dependerá del progreso de su recuperación, con signos tempranos alentadores, pero “sigue siendo demasiado pronto para determinar cuándo podrá volver a montar, entrenar estructurado y, en última instancia, competir”.

Hay muchas ciclistas en el pelotón femenino que se han sometido a una cirugía de la arteria ilíaca y han regresado con éxito, desde Pauline Ferrand-Prévot hasta sus compatriotas australianas Sarah Gigante y Amanda Spratt.

Bradbury, que ha estado con Canyon-SRAM desde que comenzó su carrera profesional a los 18 años después de ganar la Academia Zwift, tiene la esperanza de que dentro de poco será otro nombre agregado a esa lista.

“Me dijeron que la cirugía salió muy bien y que ya superé lo peor, así que estoy emocionado por el camino que tengo por delante. Me mantengo motivado porque tengo fe en que volveré a estar en el final de las carreras”, dijo Bradbury.