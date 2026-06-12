Las primeras señales son alentadoras para el piloto australiano que busca volver al “final puntiagudo de las carreras otra vez”

Neve Bradbury (Canyon-SRAM) ha superado el primer paso en su difícil situación para regresar al “final puntiagudo de las carreras” después de someterse a una cirugía para tratar la endofibrosis de la arteria ilíaca la semana pasada.

La australiana, que demostró sus capacidades como contendiente del Gran Tour cuando ganó la importante etapa Blockhaus y tercera en la general en el Giro de Italia 2024, ahora se centra en el proceso de recuperación.

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