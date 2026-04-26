El Campeón del Mundo dice: “Afortunadamente cayó, pero yo estaba preparado para enfrentarme cara a cara” después de vencer a un joven de 19 años en la emocionante edición 112 del Monument.

Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) puede haber ganado una cuarta Lieja-Bastogne-Lieja en solitario por 45 segundos, pero eso no muestra la imagen completa de cuán cerca lo llevó Paul Seixas (Decathlon CMA CGM), de 19 años, a su límite absoluto.

El Campeón del Mundo incluso admitió después de la carrera que ya había estado pensando en cómo jugar el sprint de dos después de no poder deshacerse de Seixas en La Redoute, donde todos los demás se derrumbaron bajo la presión de su ataque inicial.

Pogačar se esforzó tanto en intentar derribar a Seixas en La Redoute que la pareja rompió el tiempo récord en la icónica subida de las Ardenas, superando el mejor tiempo anterior del esloveno de 3:58 por 13 segundos con un ascenso de 3:45.

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“En La Redoute iba muy profundo y pude ver que él estaba un poco en la goma, pero por encima se acercó a mí y yo dije: 'Está bien, realmente impresionado'”, dijo Pogačar después del final.

“Luego él también estuvo tirando bastante fuerte todo el tiempo. Abrimos una gran brecha, lo cual fue bueno para nosotros. Entonces quizás, en el fondo de mi cabeza, ya me estaba preparando para hacer un sprint, porque él era muy fuerte”.

Sin embargo, cuando llegaron a la Côte de la Roche-aux-Faucons como dúo líder, Pogačar hizo un último intento para distanciar al joven supertalento, y finalmente lo superó a 13,9 km del final y 500 metros de desnivel restantes en lo que se convirtió en el movimiento ganador.

“Pero probé con Roche-aux-Faucons con mi ritmo. Conozco muy bien la subida, me va bien y, afortunadamente, cayó, pero estaba preparado para enfrentarme al sprint con él”, dijo, antes de admitir en la zona mixta que también tenía en la cabeza su derrota al sprint ante Wout van Aert en París-Roubaix.

“Entre La Redoute y La Roche-aux-Facons, ya estaba pensando en el sprint y en cómo afrontarlo, que no hay una gran diferencia como en Roubaix con Wout, que me iba a humillar en el sprint.

“Así que ya tenía esto en mente, pero quería intentarlo en la última subida y lo logré, así que no tuve que preocuparme por ser superado. Al final fue difícil derrotar a Paul, pero estoy feliz de ganar”.

Pogačar también mostró una visión poco común de la presión que siente al llegar a los eventos de su calendario limitado, siendo Lieja apenas su quinta aparición en una carrera en 2026. De esos cinco días, ha ganado cuatro, tres de ellos en Monumentos, y su peor resultado es el segundo lugar en París-Roubaix.

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“Significa mucho volver a ganar una de las carreras más importantes del año”, dijo. “No hago muchas carreras; no tengo muchas oportunidades de ganar, porque no corro mucho, así que es mucha presión para mí cumplir en días como hoy, y estoy muy feliz de haberlo logrado. No podría estar más orgulloso del equipo”.

Con una exitosa campaña de Clásicos de Primavera ya en el banco, Pogačar finalmente cambiará su enfoque a las carreras por etapas el martes en el Tour de Romandía, antes de completar su preparación final para el Tour de Francia en altitud y el Tour de Suiza.

Un corredor que espera ver en julio es su nuevo joven rival, Seixas, diciendo: “Creo que lo veremos en el Tour porque es un gran talento, así que creo que Francia puede estar contenta con su forma de montar”, antes de subrayar a los periodistas presentes en Lieja la responsabilidad que tienen de garantizar que no esté bajo demasiada presión, “pero ustedes deben cuidar de él”.

La Flecha Valona y Lieja-Bastoña-Lieja