El dos veces campeón del mundo da consejos sobre sus planes de futuro tras el segundo día de supervivencia en la cima del Alpe d'Huez

Julian Alaphilippe (Tudor Pro Cycling) se sentó en la pista más allá de la línea de meta en Alpe d'Huez después de un segundo ascenso a la cima en dos días en el Tour de Francia, con las piernas extendidas y la mirada situada en algún lugar a media distancia. Parecía agotado, físicamente por supuesto, pero más emocionalmente.

“Estaba con Warren Barguil en ese momento. Hubo muchas emociones. Hemos sufrido mucho en este Tour”, dijo el francés en voz baja mientras ciclismonoticias y un pequeño grupo de medios franceses se reunieron a su alrededor.

Alaphilippe ha iluminado el Tour de Francia a lo largo de los años, su estilo y garbo lo llevaron a seis victorias de etapa, múltiples períodos con el maillot amarillo e incluso el quinto lugar en la general en 2019. Pero la sensación de energía que ha caracterizado la carrera del doble campeón mundial parecía completamente agotada del sistema en la cima de Alpe d'Huez.

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“No estoy pensando en mañana. No estoy pensando en nada en absoluto”, dijo cuando se le preguntó sobre la final del domingo en París. “Lo único que realmente quiero es tener a mi hijo en mis brazos”.

Alaphilippe continuó haciendo varias sugerencias de que el domingo sería su último baile en el Tour de Francia. Tiene contrato con Tudor Pro Cycling hasta 2027, pero indicó que no volverá al Tour el próximo año, ni nunca más.

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“Quizás sea el último, así que lo aproveché, lo di todo, no con mucho éxito pero no me dejé nada ahí. Así es el ciclismo”, nos dijo.

Momentos antes le había dicho Eurosport No esperar verlo de regreso aquí dentro de 12 meses. Momentos después, hablando en inglés, lo afirmó de forma más categórica: “Me siento feliz de terminar este Tour, sin duda es el último”.

Luego le preguntaron si ya tenía previsto que este fuera su último Tour, a lo que respondió: “Lo siento”.

Barguil, con quien Alaphilippe había cruzado la meta en Alpe d'Huez para completar el top 30, había sido noticia en este Tour de Francia por sus comentarios sobre cuánto ha aumentado el nivel del pelotón en los últimos años.

“Antes, si hacías 6 vatios por kilo, eras bueno. Ahora eres un compañero de equipo”, dijo Barguil, que ganó dos etapas y el maillot de lunares en el Tour 2017. L'Equipe.

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Alaphilippe dio un tono muy similar en Alpe d'Huez.

“Sí, sí. Lo sientes. Y creo que también lo ves. Las velocidades son una locura, los promedios también”, dijo sobre la nueva generación.

“Cada vez es más difícil llegar a las escapadas, cada vez más gente quiere participar en las escapadas porque cada vez hay menos victorias por conseguir. Voilà”.

Cuando se le preguntó si todavía podía disfrutar montando en este Tour, Alaphilippe respondió: “No, no. Ya no hay placer allí”.

“Está bien, se acabó. Es hora de parar cuando ya no haya más disfrute”.

Para poner sus comentarios en pleno contexto, se refería a detener la entrevista, pero fue un juego de palabras irónico que indicaría que los días de Alaphilippe en este deporte están contados.