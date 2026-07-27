El dos veces campeón del mundo da consejos sobre sus planes de futuro tras el segundo día de supervivencia en la cima del Alpe d'Huez

Julian Alaphilippe (Tudor Pro Cycling) se sentó en la pista más allá de la línea de meta en Alpe d'Huez después de un segundo ascenso a la cima en dos días en el Tour de Francia, con las piernas extendidas y la mirada situada en algún lugar a media distancia. Parecía agotado, físicamente por supuesto, pero más emocionalmente.

“Estaba con Warren Barguil en ese momento. Hubo muchas emociones. Hemos sufrido mucho en este Tour”, dijo el francés en voz baja mientras ciclismonoticias y un pequeño grupo de medios franceses se reunieron a su alrededor.

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