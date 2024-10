Se espera que el poseedor del récord de victorias de etapa se retire después del criterio de Singapur, pero habla de perderse el bullicio del Tour de Francia

Mark Cavendish ha insinuado que es posible que su carrera profesional aún no haya terminado y dejó la puerta abierta a un posible regreso al Tour de Francia en 2025.

Manxman, de 39 años, obtuvo una victoria récord en su etapa número 35 en el Tour de Francia de este año, pero ha sugerido que nunca volvería a correr el Tour.

El organizador del Tour de Francia, ASO, anunció que el Tour de Francia Prudential Singapore Criterium del 10 de noviembre sería la última carrera de Cavendish, pero Manxman pareció sugerir que está reconsiderando durante la presentación de la ruta del Tour de Francia 2025 en París el martes. También podría tratarse de una estratagema acordada con ASO para llamar la atención antes de que confirme su retirada en Singapur.

“Como todos los que han corrido el Tour de Francia o el Tour de Francia Femmes, lo terminas y piensas: 'Nunca volveré a hacer eso', y un par de días después, lo extrañas y añoras el entusiasmo por el año después”, dijo Cavendish en el escenario de la presentación.

Cuando se le preguntó cómo se calculaba cumplir 40 años el próximo mes de julio y aspirar a una victoria de etapa número 36, Cavendish se negó a confirmar que su carrera deportiva y, por tanto, su presencia en el Tour de Francia, había terminado.

“Sí, ya veremos…” dijo con una sonrisa.

Cavendish no ha corrido desde que completó el Tour de Francia 2024 en julio y solo cumplió algunos criterios posteriores al Tour.

Los criterios del Tour de Francia en Saitama, Japón y luego Singapur podrían ser su último día y brindarle una despedida apropiada con el tema del Tour de Francia. Sin embargo, a Cavendish todavía le encantan las carreras y, por lo tanto, podría decidir seguir compitiendo, tal como lo hizo después de estrellarse en el Tour de Francia de 2023.

Se espera que Cavendish asuma algún tipo de papel en el equipo Astana Qazaqstan que ha conseguido nueva financiación del productor chino de fibra de carbono XDS Carbon-Tech, que se ha convertido en accionista mayoritario y patrocinador del equipo. El director del equipo, Alexander Vinokourov, ha fichado a 12 corredores para 2025 mientras el equipo intenta sumar suficientes puntos de clasificación para permanecer en el WorldTour o al menos asegurarse invitaciones automáticas a los Grand Tours y las carreras de un día del WorldTour.

Desde ahora disfruta del tiempo con su familia, sin las constantes exigencias de la vida como ciclista profesional.

“La vida ha sido fantástica. He andado en bicicleta, pasando tiempo con mis hijos. Simplemente ya no he gritado en las carreras”, dijo en la presentación de la ruta del Tour de Francia.

“He estado viajando y he estado ocupado. Acabo de regresar de unas vacaciones con mis hijos. Fue la primera vez que realmente pude disfrutar de unas vacaciones, lo cual es muy, muy agradable”.

Se espera que Cavendish y otros ciclistas de renombre viajen a Saitama desde París. ciclismonoticias La editora australiana Simone Giuliani asistirá a los criterios para brindar noticias y presentar entrevistas sobre los eventos finales de la temporada 2024.