El velocista alemán ocupa el segundo lugar en el primer partido del Tour Down Under, confiando en Jack Haig para ayudarlo a salir después de que su equipo recibió múltiples golpes.

Gran parte de la atención en el Tour Down Under está puesta en los ciclistas australianos.

Al ser su única carrera WorldTour ‘en casa’ y muchos regresar mucho antes en el verano del hemisferio sur, en comparación con sus homólogos europeos, para entrenar y prepararse para una nueva campaña, es obvio por qué.

Pero más allá de los bronceados locales en la lista de salida de este año, había otro candidato obvio para los expertos que buscaban un ganador en la primera etapa de la carrera masculina: el rápido alemán Phil Bauhaus.

La Bauhaus ganó la primera etapa de la carrera del año pasado, también en Tanunda, región vinícola del sur de Australia, donde el sol abrasador vio a todos los participantes sudar al momento de registrarse, y se formó un segundo pelotón bajo la sombra de un árbol mientras los ciclistas se preparaban para partir hacia la primera carrera WorldTour del año.

El joven de 29 años también podría haber superado a Sam Welsford (Bora-Hansgrohe) en los honores de línea si no hubiera sido por una serie de eventos desafortunados en el período previo y durante la etapa. En cambio, se conformó con el segundo puesto, por delante de Biniam Girmay (Intermarché-Wanty) y Caleb Ewan (Jayco-Alula).

Bauhaus agradeció a su compañero de equipo Jack Haig en la camioneta del equipo junto a la línea de meta después de la etapa de 144 km, ya que el escalador asumió parte de su liderazgo en la final. Como señaló Bauhaus, no era trabajo de Haig, pero apreció su contribución en un final en el que el equipo quedó, sin culpa alguna, agotado.

“Podría posicionarme (detrás de) Bora con Sam y Caleb, así que sí, empiezo a correr desde el tercer lugar y luego todavía puedo pasar a Caleb, pero es difícil llegar al primer lugar estos días”, dijo Bauhaus después de la carrera.

“Quiero decir que Sam también es un velocista bastante bueno. Él tenía la mejor ventaja y yo era el mejor del resto.

“Hicimos lo mejor posible. El segundo puesto creo que es lo máximo que podríamos conseguir hoy”.

Y estuvo bastante bien considerando que la mano derecha de la Bauhaus, Nikias Arndt, se retiró tarde de la carrera. El aparente sustituto de Arndt, Nicolo Buratti, se estrelló cuando faltaban poco menos de 10 kilómetros de etapa, y Torstein Traaen se cayó antes.

“Sigue siendo una forma de competir. Terminar en el podio nunca es fácil”, dijo Bauhaus.

Hablando antes en la salida de la etapa, el director deportivo de Bahrain Victorious, Neil Stephens, destacó la pérdida de Arndt, que ha vuelto a entrenar en España tras lesionarse en el gimnasio.

“Phil está muy bien. El problema con Phil es que el año pasado tuvimos a Nikias Arndt aquí. Nikias tuvo un accidente en el gimnasio, se cayó haciendo pesas y se lastimó la rodilla, por lo que lamentablemente está fuera de la carrera este año. Un retiro tardío y él es realmente la mano derecha de Phil para los sprints finales, así que eso es un poco desconocido. Vamos a intentar preparar la salida sin que Nikias esté aquí para coordinarla”.

Mientras esté en Australia, la Bauhaus trabajará con Buratti y Cameron Scott. El equipo confirmó en un comunicado de prensa posterior a la carrera que Traeen, que terminó la etapa, fue enviado al hospital después de la carrera con una posible fractura en el brazo.

“Tenemos algunos buenos jóvenes, son ciclistas fantásticos, van a hacer un gran trabajo, pero les falta la experiencia de Nikias Arndt. Nikias es una persona realmente sólida para tener en finales de sprint”, dijo Stephens. Noticias de ciclismo.

El Tour Down Under continúa el miércoles con una segunda etapa ondulada, que podría resultar demasiado para los velocistas puros del grupo, brindando una oportunidad para los más pegadores.

Los escaladores como Haig tendrán que esperar hasta finales de semana para tener oportunidades. Haig regresa al Tour Down Under por primera vez desde 2015, cuando terminó 16º.

“Le va muy bien”, dijo Stephens. Es difícil decir si podría ganar o subir al podio, pero ciertamente está entrenando lo mejor que puede, todo ha ido muy bien, es un buen ciclista y por eso hemos hecho lo que está en nuestras manos.

“Creo que probablemente el mejor corredor del grupo es Luke Plapp (Jayco-Alula) y está en muy buena forma… De los líderes es el que más destaca, luego hay un grupo de personas debajo a los que también les irá bien”.

