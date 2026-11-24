“Es una joven con talento y, sobre todo, ha logrado avances increíbles en los últimos dos años, lo que te permite soñar”, dice Eusebio Unzué.

El jefe de Movistar, Eusebio Unzué, ha dicho que no espera que la gran incorporación del equipo, Paula Blasi, gane el Tour de Francia Femenino de inmediato a pesar de su impresionante temporada 2026.

La corredora española Blasi se mudará a su equipo “local” para 2027 después de dejar su contrato con el UAE Team L'IMAD un año antes, un movimiento que se rumoreaba desde la víspera del Tour de este año.

Emergió como una de las mejores escaladoras del mundo esta temporada, primero ganando la Amstel Gold Race y luego triunfando en La Vuelta Femenina en un cambio de rumbo el último día. También terminó quinta en el Tour de France Femmes, después de haber ganado el Tour Féminin des Pyrénées y la Volta a Catalunya a principios de verano.

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Blasi compartirá liderazgo en Movistar con Marlen Reusser, que lideró la carrera durante varios días este año. Pero Unzué no le pone expectativas demasiado altas de inmediato.

“No le pondría ese objetivo. No creo que sea prudente asumir que puede ganarlo todavía”, dijo Unzué. marca en el Foro Empresarial Espansión & Marca esta semana.

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“De lo que podemos estar seguros es de que es una joven talentosa y, sobre todo, ha hecho un progreso increíble en los últimos dos años, lo que te permite soñar y hacer preguntas como la que me acabas de hacer.

“Pero creo que necesita consolidar su forma y madurar. En un par de años, es posible que haya adquirido esa experiencia, que también es muy necesaria, y, combinada con su nivel actual y su progreso, esto le permitirá estar en la pelea por el Tour y, por qué no, ganarlo”.

Blasi corrió al quinto puesto general en el Tour de este año, saltando dos puestos en el último día para terminar 6:13 detrás del maillot amarillo Demi Vollering después de ayudar a Elisa Longo Borghini a alcanzar un lugar en el podio final.

Esa es una gran brecha que salvar en un año, y Unzué es realista acerca de las posibilidades de lograrlo en sólo 12 meses.

“Por supuesto, no descarto nada, no quiero que nadie me malinterprete. Debemos ser ambiciosos en nuestros objetivos, pero también realistas. Fijar objetivos es muy fácil, alcanzarlos es mucho más difícil. Y a veces eso tiene implicaciones muy desagradables”, afirmó.

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Si bien es posible que Blasi tenga que esperar para experimentar el éxito del Tour de France Femmes, Movistar puede tener la esperanza de competir por al menos uno de los Grandes Vueltas del año con Reusser y Blasi.

El equipo se dirige a 2027 con una victoria en el Gran Tour en su palmarés después de que Enric Mas consiguiera la primera del equipo masculino en una de las carreras ciclistas más importantes desde el triunfo de Richard Carapaz en el Giro de Italia de 2019.

Mas ha dicho que quiere mantener ese impulso e intentar ganar otro Gran Tour. ¿Podrá hacerlo?

“Por encima de todo, lo que quiero es verlo rendir al nivel que mostró al final de la temporada, un nivel que le valió una recompensa que se merecía”, dijo Unzué.

“Por supuesto que queremos ganar, trabajaremos para ello y estamos decididos a lograrlo, pero por ahora estaría feliz si él fuera parte del selecto grupo de cuatro o cinco corredores que compiten en las Grandes Vueltas y que, cuando llegue el momento, sean capaces de ganarlas.

“Creo que la Vuelta de este año le habrá dado mucha confianza y espero que, con ese esfuerzo extra que el resto del equipo necesita hacer, podamos acercarnos y, por qué no, ganar otro Gran Tour”.

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