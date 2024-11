Geert Wellens se incorpora a Canyon-SRAM como nuevo director de ciclocross

Zoe Bäckstedt (Canyon-SRAM) llevará su sólida forma de carreras de fin de temporada a la nueva temporada de ciclocross con la vista puesta en defender su título sub-23 en el Campeonato Mundial de Ciclocross UCI programado en Liévin, Francia, el 2 de febrero.

Bäckstedt y su equipo anunciaron que su temporada de ciclocross comenzaría en X2O Trophee – Lokeren Rapencross el 10 de noviembre e incluiría una programación condensada de carreras de noviembre a febrero con múltiples fines de semana dobles que también incluirán eventos de la Copa del Mundo de Ciclocross UCI.

“El programa de la Copa del Mundo de este año se condensa en menos de dos meses y medio. Eso significa muchos fines de semana intensos con días dobles. Todavía no he tenido demasiadas temporadas completas de ciclocross en el nivel élite, pero espero ver cómo progreso. “, afirmó Bäckstedt.

“Uno de los mayores objetivos será el Campeonato Mundial, no muy lejos de mi casa en Bélgica y, cruzo los dedos, un campo que me resultará divertido.

“Pero lo más importante para esta temporada es disfrutarla y esforzarse al máximo en cada carrera. La temporada como visitante no salió al 100% según lo planeado, así que quiero afrontar cada carrera tal como se presente”.

Puede que la temporada en carretera de Bäckstedt no haya ido según lo planeado, pero tuvo un buen final de temporada con una victoria de etapa en el Simac Ladies Tour, donde lideró la clasificación general durante las tres primeras etapas. Terminó tercera en la general detrás de Lotte Kopecky (SD Worx-Protime) y Franziska Koch (dsm-firmenich PostNL).

“El final de mi temporada como visitante fue mejor de lo esperado”, afirmó Bäckstedt. “Me entusiasma la temporada de ciclocross, sabiendo que tengo buena forma para las primeras carreras. Sólo necesito mejorar los aspectos técnicos y estoy listo para comenzar”.

Bäckstedt trabajará con el recién contratado director de ciclocross de Canyon-SRAM, Geert Wellens, en las primeras cinco carreras programadas de su temporada; Lokeren X²O Trophee, Merksplas Superprestige, Hamme X²O Trophee, la Copa del Mundo de Amberes y la Copa del Mundo de Dublín, y el resto de sus carreras se anunciarán más adelante.

“Trabajé con Geert durante dos años y medio cuando pasé de la categoría junior a la categoría élite. Siempre me encantó cómo abordaba las sesiones de entrenamiento y las hacía divertidas. El conocimiento de Geert es como ningún otro, y esto me resulta beneficioso cuando estoy en una carrera ciclista. carrera cross. Tener el mejor apoyo antes, durante y después de la carrera me ayuda a mantenerme concentrado y confiado en cada carrera”, dijo Bäckstedt.

Bäckstedt y Wellens trabajaron juntos cuando ella competía para el equipo Acrog-Tormans en la categoría sub-19. El año pasado, Bäckstedt tuvo una temporada sobresaliente con cinco victorias que incluyeron títulos sub23 en el Campeonato Europeo de Ciclocross UEC y el Campeonato Mundial de Ciclocross UCI.

Wellens pretende trabajar con Bäckstedt para mantener el equilibrio, la motivación y la mentalidad del día de la carrera durante la temporada de ciclocross, al mismo tiempo que trabaja en la técnica y habilidades específicas en los circuitos en los que competirá.

“Veremos el nivel de Zoe en las primeras carreras. Es importante ir paso a paso la temporada. Por supuesto, la carrera más importante para Zoe es el Campeonato del Mundo, pero eso es lo mismo para todos los pilotos. Nuestro objetivo es empezar con buenas sensaciones en las primeras carreras, luego llegar con confianza a las primeras Copas del Mundo y establecer nuestros objetivos para el resto de la temporada”, afirmó Wellens.

