La primera edición de los Zwift Games contará con la bolsa de premios más grande de la plataforma

Esta mañana, Zwift ha anunciado todos los detalles sobre los Zwift Games inaugurales que se llevarán a cabo el próximo mes en lo que la plataforma dice que será un “festival de competencia de un mes de duración”.

Zwift presentó la nueva competencia Zwift Games en noviembre de 2023. En lo que podría verse como la respuesta de la compañía a que el competidor MyWhoosh ganara el contrato para organizar el Campeonato Mundial UCI ESports durante los próximos tres años, una competencia previamente organizada por Zwift.

Hoy, Zwift ha anunciado una gran cantidad de información sobre la próxima competencia, incluido el nuevo patrocinio principal de Adidas, Oakley y Wahoo (una marca con la que Zwift se ha asociado recientemente).

La competición también ofrece más premios en metálico para los ganadores de élite masculinos y femeninos que una victoria en el Campeonato Mundial de Carreras en Ruta UCI de Glasgow, y la marca afirma que es el fondo de premios más grande de su historia. En teoría, un corredor puede ganar hasta 31.000 dólares si gana todas las carreras. Todas las carreras Elite también se retransmitirán en directo por el canal de YouTube de Zwift.

Zwift también ha anunciado más detalles de la competencia, incluidas las listas completas de salida de los competidores, el formato de la carrera y los detalles del recorrido, así como oportunidades para que todos los usuarios de Zwift participen.

El campeonato de élite

El Campeonato de los Zwift Games masculino y femenino comprenderá tres disciplinas de medallas separadas. Unos 187 hombres y 117 mujeres competirán en las tres carreras diferentes que incluirán el Campeonato Sprint y el Campeonato Épico en la nueva Ruta Épica de Zwift Games, y el Campeonato de Escalada, que tendrá lugar en el ‘Road to Sky’ de Watopia. Ruta que incluye la subida al Alpe du Zwift. Los eventos tendrán lugar en diferentes días de marzo. Los desgloses completos se encuentran a continuación.

Campeonato de velocidad – Hombres: 2 de marzo / Mujeres: 3 de marzo

Campeonato épico: – Hombres: 9 de marzo / Mujeres: 10 de marzo

Campeonato de escalada – Hombres: 16 de marzo / Mujeres: 17 de marzo

Zwift dice que los eventos se crearon para encontrar el mejor Zwifter en todas las disciplinas. Los campeones generales serán los corredores que tengan el mayor total de puntos al final de las tres etapas y los 100 primeros clasificados en cada una de las tres carreras recibirán puntos generales.

Además del título de Campeón General de los Juegos Zwift y el paquete de premios en metálico, los ciclistas ganadores ganarán una bicicleta Wahoo Kickr personalizada pintada en oro, así como una bicicleta Concept Z1 dorada para usar en el juego.

Los competidores deberán utilizar equipos “en la lista blanca de +/-1% de entrenadores o bicicletas inteligentes”, esencialmente solo los entrenadores o bicicletas inteligentes más precisos, junto con un registro de potencia dual. También deberán completar controles de verificación previos, así como videos de pesaje previo a la carrera. La verificación del rendimiento posterior a la carrera también se aplicará a todas las carreras según Zwift para garantizar el juego limpio. Las ruedas y los cuadros de las bicicletas del juego se neutralizarán para garantizar que no haya ventajas injustas, y la dificultad del entrenador deberá establecerse en 100%.

Carreras comunitarias

Cualquiera que tenga una cuenta de Zwift podrá participar en una serie de carreras comunitarias de cinco etapas. Zwift dice que se han diseñado cuatro nuevos recorridos especialmente para la serie que serán específicos para la categoría de ciclista.

Los corredores que compitan en las cinco carreras también participarán en el desafío de clasificación general. El objetivo es conseguir su mejor tiempo combinado a lo largo del mes. Los corredores también podrán completar etapas más de una vez para intentar mejorar su tiempo general. Los ciclistas también podrán realizar un seguimiento de su clasificación general utilizando Zwift Power.

Zwift también dice que habrá desbloqueos exclusivos en el juego disponibles para cada etapa que completen los ciclistas. Los viajes se aplicarán por categorías y se realizarán en orden desde el 1 de marzo hasta el 17 de marzo. El exclusivo kit de ciclismo de Adidas y Oakley en el juego estará disponible para desbloquear para Zwifters. Competir en dos etapas de la serie de carreras comunitarias desbloqueará las gafas Oakley Sphaera en el juego. Las zapatillas Adidas Tempo 3 Stripe estarán disponibles para cualquier Zwifter que complete una etapa de las carreras comunitarias.

El registro en el juego para la serie ya está disponible y el registro en línea abre el lunes 26 de febrero.

Las carreras comunitarias de Zwift Games se llevarán a cabo en los siguientes circuitos: Loop de Loop, Jurassic Coast, Zwift Games Epic (A&B), Three Little Sisters (C&D), Glasgow Crit Circuit, Road to Sky (A&B) y Mountain Mash (C&D). . Los detalles completos del curso se pueden ver a continuación.