Los entrenadores Kickr y las bicicletas inteligentes ahora también están disponibles con suscripción Zwift

Hoy se ha producido otro avance en la relación aparentemente floreciente entre Wahoo y Zwift, con ambas marcas ajustando su gama de turboentrenadores en lo que parece ser un movimiento conectado.

Comenzando con Wahoo, la marca con sede en Atlanta ha presentado hoy recortes de precios para sus zapatillas turbo Kickr Core y Kickr Snap. Estas no son simplemente ofertas de turboentrenadores del Black Friday, sino un recorte permanente en los precios minoristas de los respectivos productos.

La medida reduce el Kickr Core a £ 449,99 (US $ 499,99 / CA $ 599,99 / UE € 499,99) como producto independiente, igualando el precio anterior del Zwift Hub, el entrenador inteligente que Zwift lanzó en 2022 y que se lanzó poco después. el centro de un caso judicial por infracción de patente entre la pareja, antes del mes pasado, cuando estuvo disponible solo como un paquete con una suscripción de un año a Zwift.

Hablando de eso, Wahoo también ofrece el Kickr Core a £ 549,99 (US $ 599,99 / CA $ 939,99 / UE € 599,99), el mismo precio que el precio actual de Zwift Hub, completo con un año de suscripción a, lo adivinaste, Zwift.

Del mismo modo, el entrenador inteligente con ruedas Kickr Snap está rebajado a £349,99 (US$399,99 / CA$739,99 / UE€399,99), nuevamente con un año de Zwift.

Pasando al cambio de alineación de Zwift hoy y, curiosamente, DC Rainmaker reveló que Zwift eliminó hoy el Zwift Hub Classic de su tienda, dejando solo el entrenador inteligente Hub One a la venta. Un portavoz de Zwift confirmó a ciclismonoticias Se trata de una medida permanente: “el Zwift Hub Classic ha sido descontinuado”.

Historia y el caso judicial.

Para el contexto, un poco de historia: Zwift lanzó el Zwift Hub Classic, entonces conocido simplemente como Zwift Hub, a finales de 2022. Esto provocó un caso judicial entre Wahoo y Zwift, en el que el primero intentó demandar al segundo por infracciones de patentes relacionadas con el núcleo Wahoo Kickr.

El caso continuó durante la primavera y finalmente, aunque de manera bastante abrupta para los de afuera, se resolvió a principios de septiembre. Los dos revelaron poco sobre lo que eso realmente significaba, además de confirmar que Wahoo otorgaría a Zwift una “licencia limitada” sobre las patentes, y que las dos partes se comprometerían a colaborar “con miras a hacer crecer la categoría de fitness en interiores”.

Desde entonces, las cosas han avanzado rápidamente. Primero, Zwift dejó de vender el Hub como un producto independiente, y en lugar de eso aumentó el precio y lo combinó con una suscripción de un año como se mencionó. Luego, Wahoo bajó el precio del Kickr Core de £ 699 a £ 549 ($ 899 a $ 599 / € 799 a € 599), igualando efectivamente el precio, pero sin el sub Zwift de ese año. Poco después, Zwift lanzó el Zwift Hub One y al mismo tiempo cambió el nombre del Hub original a Hub Classic.

El Hub One también presentó el kit Cog and Click. Un dispositivo de un solo piñón que reemplaza un casete, se ajusta al buje libre como lo haría un casete normal, pero abre la compatibilidad con más bicicletas sin la molestia de cambiar casetes y bujes libres entre usos. Es excelente para hogares con varias bicicletas y menos confuso para los compradores potenciales que no están al tanto del funcionamiento interno de los grupos de bicicletas, la compatibilidad y similares. El Click toma la forma de una palanca de cambios inalámbrica Bluetooth de dos botones que imita los cambios ajustando la resistencia del entrenador, similar a cómo las bicicletas inteligentes ofrecen cambios virtuales con transmisiones accionadas por correa.

Hoy, con la eliminación del Hub Classic de la línea Zwift, el Hub One aparentemente coexistirá con el Kickr Core en el mercado, permitiendo que cada marca tenga su producto único sin competencia directa de la otra.

Zwift también se compromete a vender Wahoo Kickr Core en su sitio web, y nuestro contacto en Zwift confirma que “Wahoo KICKR CORE con Cassette estará disponible para los clientes en todos los mercados de comercio electrónico existentes de Zwift: EE. UU., Reino Unido y UE”. Además, Wahoo KICKR Core con Cassette estará disponible para su compra en Canadá de inmediato, y próximamente estará disponible en Australia y Japón”.

Otros cambios en Wahoo

Además de las caídas de precios, Wahoo agregó el paquete Zwift de 12 meses disponible con el resto de su gama de entrenadores y bicicletas inteligentes, con nuevos precios disponibles a continuación.

bicicleta kickr : £ 3.599,99 / US $ 4.099,99 / CA $ 5.439,99 / UE 4.099,99 €

: £ 3.599,99 / US $ 4.099,99 / CA $ 5.439,99 / UE 4.099,99 € Cambio de bicicleta Kickr : £ 2.799,99 / US $ 3.099,99 / CA $ 4.339,99 / UE 3.099,99 €

: £ 2.799,99 / US $ 3.099,99 / CA $ 4.339,99 / UE 3.099,99 € Movimiento de patada : £1.499,99/ US $1.699,99/ CA $2.289,99 /UE €1.699,99

: £1.499,99/ US $1.699,99/ CA $2.289,99 /UE €1.699,99 patada : £1.199,99/ US $1.399,99/ CA $2.019,99 / UE 1.399,99 €

: £1.199,99/ US $1.399,99/ CA $2.019,99 / UE 1.399,99 € Kickr Rollr: £649,99/ US $699,99/ CA $939,99 / UE 699,99 €

El Black Friday se acerca rápidamente y My Bike realiza un seguimiento de todas las ofertas, desde equipos, ropa, accesorios y tecnología. Consulta las ofertas de bicicletas del Black Friday que se seleccionan y actualizan todos los días en el Reino Unido, EE. UU. y en todo el mundo.