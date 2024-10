Cada vez es más difícil elegir entre estas dos aplicaciones de ciclismo indoor: destacamos las diferencias clave

Si intentas elegir entre MyWhoosh y Zwift, la elección es más difícil que nunca. MyWhoosh le pisa cada vez más los talones a Zwift y tiene una ventaja clave: es gratis.

Si bien aplicaciones como Rouvy y Bkool ofrecen una experiencia ligeramente diferente a la de Zwift, MyWhoosh funciona de una manera muy similar a Zwift.

Tanto MyWhoosh como Zwift te permiten viajar en una variedad de mundos virtuales, con tu avatar mostrado en bicicletas y en un kit que puedes personalizar, con personalización adicional disponible a través de puntos ganados en el juego, aunque también puedes usar dinero real para comprar mejoras. en MyWhoosh, pero no en Zwift.

Tanto Zwift como MyWhoosh otorgan puntos que pueden usarse para mejorar tu avatar y tu bicicleta.

Ambos ofrecen una variedad de entrenamientos y planes de entrenamiento, así como la posibilidad de unirse a paseos en grupo o competir contra otros ciclistas. Ambos incluyen creadores de ejercicios para que puedas crear una sesión personalizada.

Entonces, ¿cómo elegirías entre Zwift y MyWhoosh? Analizaremos las principales diferencias entre estas dos de las mejores aplicaciones de ciclismo indoor para ayudarte a decidir si MyWhoosh es la mejor alternativa a Zwift.

Muchas rutas para recorrer

Los mundos de MyWhoosh incluyen Suiza, sede del campeonato mundial de deportes electrónicos de la UCI

MyWhoosh ha aumentado la cantidad de mundos que ofrece para viajar, así como la cantidad de rutas en cada mundo, a un ritmo más rápido que Zwift, aunque todavía está por detrás de su competidor aquí.

Ahora puedes viajar en diez mundos en MyWhoosh con un total de 74 rutas, a partir de octubre de 2024. Aunque la mayoría de los mundos están basados ​​en lugares reales, MyWhoosh World es totalmente imaginario, con volcanes, selvas y otros paisajes. Otros mundos incluyen California y Australia, aunque los paisajes desérticos todavía dominan, con Arabia, Abu Dhabi y AlUla.

El equivalente de Zwift a MyWhoosh World es Watopia, que nuevamente presenta paisajes imaginarios fantásticos. Es uno de un total actual de 12 mundos Zwift y 120 rutas, a partir de octubre de 2024. Las opciones incluyen un paisaje insular del sur de Japón y Nueva York. Sin embargo, tenga en cuenta que, en cualquier momento, solo tres de los mundos están disponibles para viajar: Watopia y otros dos.

MyWhoosh también ha comenzado a racionar la disponibilidad de su mundo. Puedes viajar en MyWhoosh World y AlUla cualquier día de la semana, pero otros mundos solo están disponibles en días específicos. Al igual que con Zwift, esto está diseñado para evitar que los usuarios estén demasiado dispersos en el juego y aumentar las posibilidades de interacción con otros usuarios.

Diferentes requisitos de hardware

Una configuración económica de Zwift puede utilizar un entrenador tonto con un sensor de velocidad y cadencia

Puedes usar tanto MyWhoosh como Zwift en una amplia gama de entrenadores inteligentes, pero solo Zwift admite usuarios que usan solo un sensor de velocidad y un sensor de cadencia con un entrenador no inteligente, para una configuración económica de Zwift.

Ambas aplicaciones se pueden ejecutar en una amplia gama de computadoras, tabletas y teléfonos inteligentes, incluido Apple TV, y ambas tienen una aplicación complementaria para teléfonos inteligentes, por lo que si lo desea, también puede montar su teléfono en el manillar y utilizar la aplicación.

Diferentes números de acompañantes y competidores.

Hay un enorme calendario de atracciones y eventos en Zwift.

Como actor dominante en el ciclismo indoor, hay más de un millón de usuarios activos de Zwift. Ese tamaño te permite encontrar otros ciclistas con quienes viajar o competir a cualquier hora del día y de la noche.

Aunque está creciendo, la base de usuarios de MyWhoosh sigue siendo significativamente más pequeña que la de Zwift, por lo que si estás buscando viajar con otros o competir contra otros, probablemente necesitarás organizar tu propio viaje en grupo o unirte a una carrera.

Diferente orientación de competición de deportes electrónicos.

MyWhoosh celebrará el campeonato mundial de deportes electrónicos UCI de 2024 a 2026

MyWhoosh se ha dirigido a los competidores de deportes electrónicos de élite con sus grandes premios y su afiliación con la UCI para sus campeonatos mundiales de deportes electrónicos, que le arrebató a Zwift de 2024 a 2026. Su mayor premio acumulado en efectivo ascendió a más de $ 1 millón y el Sunday Race Club ofrece hasta a $50,000 para el equipo ganador de cada mes y $10,000 para el ganador individual de nivel élite.

Aunque hay muchos profesionales en Zwift (entre sus corredores principales en 2024 se incluyen Mathieu van der Poel y Kasia Niewiadoma), también hay un gran contingente de aficionados. Zwift ofrece premios en metálico y hardware de ciclismo real como premios para algunos eventos, pero el valor de estos es mucho menor que en MyWhoosh. La mayoría de las recompensas son virtuales.

Para los aspirantes a profesionales, Zwift tiene el atractivo de la Academia Zwift y el premio de un contrato profesional, mientras que no hay equivalente en MyWhoosh.

Diferentes opciones de compra de hardware para juegos.

Zwift ofrece hardware además del juego en sí.

Aunque su enfoque principal sigue siendo el juego, Zwift se está diversificando cada vez más hacia el hardware, ofreciendo una solución llave en mano para nuevos usuarios. Su Zwift Cog ofrece cambios virtuales y la Zwift Ride con Kickr Core es una configuración completa para bicicletas de interior. Puedes usar sus controladores Zwift Play para potenciadores, dirección y otras funciones de control dentro del juego.

MyWhoosh se centra en su plataforma de software, por lo que debes elegir y comprar tu propia configuración para viajar en MyWhoosh, aunque ofrece orientación sobre lo que necesitas.

Precios diferentes

El acceso libre y los paisajes desérticos son atractivos para los nuevos usuarios de MyWhoosh

Uno de los principales atractivos de MyWhoosh es que es gratuito.

Por el contrario, pagarás £17,99/$19,99 al mes por una membresía de Zwift. También puedes pagar anualmente, lo que te da el equivalente a 12 meses por el precio de diez.

Sin embargo, si le gusta un poco de variedad, no hay razón para no ejecutar ambas aplicaciones y no le costará más que simplemente utilizar Zwift.