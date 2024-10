Comparamos Zwift y Rouvy, dos aplicaciones de ciclismo indoor que ofrecen paseos en grupo, entrenamientos y carreras, para descubrir cuál es mejor.

Zwift es un gigante. Para los ciclistas ocasionales, es la única plataforma de entrenamiento virtual de la que probablemente hayan oído hablar. Es un fenómeno tal que casi se ha convertido en el Hoover, o Kleenex, del ciclismo indoor.

A pesar de su enorme estatus en el espacio de la conducción virtual, no es la única opción. Existen muchas otras aplicaciones de ciclismo indoor, cada una con sus propias fortalezas, debilidades y un conjunto de seguidores dedicados. Algunos de los otros grandes jugadores incluyen TrainerRoad, Wahoo X (anteriormente Systm/Sufferfest), BKool y Rouvy. Hoy vamos a echar un vistazo a Rouvy.

Existen muchas similitudes en muchas de las plataformas de formación virtual. Todos se basan en el ciclismo del mundo real y todos utilizan tecnología similar. Eso significa que sea cual sea la opción que acabes usando, la conexión a un ordenador será similar y serán compatibles con los mejores rodillos inteligentes y las mejores bicicletas estáticas.

En este artículo, analizaremos las similitudes y diferencias entre Zwift y Rouvy y le ayudaremos a decidir qué opción tiene más sentido para usted.

Pero primero, para utilizar cualquiera de los dos, necesitarás algo de hardware, concretamente un entrenador turbo. Nuestras guías vinculadas anteriormente lo ayudarán a decidir, pero estas son algunas de nuestras mejores opciones.

Los mundos y gráficos de Zwift son fácilmente reconocibles

Zwift

Para empezar, una suscripción a Zwift cuesta $ 19,99 por mes o $ 199,99 por año. Zwift ofrece una prueba gratuita de 14 días y una garantía de devolución de dinero de 30 días si no estás satisfecho.

Ser el más grande tiene ventajas. Cuando tu plataforma domina el mercado, te conviertes en la predeterminada. En muchos sentidos, el mayor desafío es mantenerse por delante de competidores más pequeños y ágiles. Ahí es donde está Zwift ahora y definitivamente están aprovechando esa enorme base de usuarios. Por encima de todo, cuando inicias sesión en Zwift, sabes que siempre hay muchos otros usuarios haciendo lo mismo. Nunca estarás solo. Dada esa gran base de usuarios, hay tres formas básicas en las que Zwift se diferencia: carreras, paseos en grupo y gráficos.

Los gráficos son los más fáciles para empezar. A veces, hacer algo mejor requiere una forma diferente de pensar. Si piensas en los gráficos por computadora medidos por el fotorrealismo, entonces Zwift es el peor. Sin embargo, Zwift no se trata de eso. Si bien hay algunos cursos que imitan el mundo real, Zwift nunca ha intentado parecerse al mundo real. La premisa básica es la de un mundo virtual y los gráficos lo reflejan.

Una mejor manera de medir el éxito de los gráficos es cómo funcionan para el usuario final. Desde el principio, Zwift decidió pensar diferente. Crearon un estilo gráfico que funciona para que la gente monte en bicicleta, no para que se parezca al mundo real. Medido de esta manera, Zwift es un gran éxito y está muy por delante de la competencia. Los gráficos no se parecen al mundo real, pero son fluidos, inteligentes y fáciles de entender, y funcionan en hardware de gama baja. Es una característica que quizás no reciba tanta cobertura, pero también es una de las mejores partes de la historia de Zwift.

Si centramos nuestra atención en las carreras y los paseos en grupo, aquí es donde la enorme base de usuarios de la que disfruta Zwift se convierte en una gran ventaja. Cualquier día y a cualquier hora existe la oportunidad de viajar con (o contra) otras personas. Independientemente de la zona horaria en la que te encuentres y del día, hay otras personas como tú que inician sesión y viajan juntas.

Si quieres competir, tienes acceso a un rango que comienza desde la primera carrera que hayas realizado hasta el nivel WorldTour. Zwift se ha convertido en una fuerza para aquellos que tradicionalmente han tenido menos oportunidades de representación en las carreras de alto nivel. No importa quién sea usted, desde la comodidad de su hogar podrá ascender de rango y competir al más alto nivel. O podrías disfrutar de tu primera carrera sin tener que preocuparte por fallas, programación o ubicación.

Si las carreras no son lo tuyo, hay muchas otras oportunidades para viajar en grupo. Podrías hacer entrenamientos por intervalos con un grupo de personas. Podrías hacer un recorrido cooperativo en el que tu grupo intente mantenerse alejado de un grupo más rápido trabajando juntos. O puedes unirte a un paseo grupal tradicional con tus amigos más cercanos. Cultive una relación a través de grupos de Facebook y Discord y luego disfrute de un viaje virtual con esas mismas personas.

Rouvy te permitirá recorrer rutas por todo el mundo de forma virtual

Rouvy

Rouvy cuesta menos que Zwift, una suscripción cuesta $14,99 por mes. Rouvy también ofrece descuentos para parejas y grupos.

De la misma manera que ser el actor más importante es una ventaja, también puede ser un obstáculo. Zwift existe desde hace más de diez años y hay mucha gente que ha hecho todo lo que ha querido. No hay más niveles que alcanzar ni más elementos que desbloquear, y para algunas personas, cada ruta es una noticia vieja, aunque Zwift agrega regularmente rutas adicionales a sus mundos virtuales. Esto crea una oportunidad para algo diferente.

Incluso si recién estás comenzando tu viaje en bicicleta virtual, Rouvy ha encontrado una manera de diferenciarse. Esto a pesar de tener un enfoque similar al de Zwift. Si bien algunos servicios virtuales están muy centrados en el entrenamiento y los entrenamientos, tanto Zwift como Rouvy se inclinan por simplemente andar en bicicleta. Ambos ofrecen entrenamientos y carreras, pero ese no es el corazón del servicio. Al considerar Rouvy, considere las formas en que hace las cosas de manera diferente a Zwift.

La mayor diferencia entre Zwift y Rouvy es el lugar donde viajas. Mientras que Zwift es un mundo virtual, Rouvy es el mundo real. En lugar de entrar en la imaginación de un programador, puedes aventurarte en el mundo real. ¿Aprovecharás la oportunidad de recorrer los lugares en los que siempre has querido viajar pero que tal vez nunca tengas la oportunidad de hacerlo? ¿O recorrerás tus viejas rutas favoritas cuando de otra manera no puedas hacerlo?

Elija un lugar famoso o un circuito de carreras y probablemente tendrá el video de mejor calidad. La resolución más alta y el mejor metraje existen porque hay una gran cantidad de metraje disponible en lugares famosos. Aunque hay otras opciones. La biblioteca es extensa e incluso los videos de menor calidad son de alta definición. Los usuarios pueden incluso subir sus propios vídeos, agregar objetos virtuales como pancartas y contribuir a una enorme biblioteca de opciones.

Incluso si no hay videos disponibles, aún puedes usar Rouvy para viajar en un lugar. Utilizando Rouvy Route Creator puedes grabar videos y crear nuevos recorridos para la comunidad. Alternativamente, puedes importar datos de GPS o dibujar manualmente una ruta usando Google Earth. Si no tienes un vídeo asociado, la imagen mientras conduces será un marcador en un mapa, pero los ascensos y descensos seguirán siendo precisos.

Todas estas opciones para montar en el mundo real hacen posible entrenar para cualquier evento que puedas imaginar. ¿Qué mejor manera de entender realmente un curso que realizarlo con antelación? Si tienes una carrera local en la que quieres participar el próximo año, descarga el archivo GPX de alguien que lo haya hecho. Convierta esos datos en una ruta Rouvy y luego úsela durante todo el invierno.

Rouvy también tiene carreras. Rouvy tiene una ventaja importante en las carreras de Zwift. Si bien ambas plataformas permiten competir en carreras preprogramadas, solo Rouvy permite que cualquiera haga su propia carrera. No hay nada tan motivador como montar en bicicleta con otras personas. Programe un viaje en una ruta particular con anticipación y luego hágalo público. La mayoría de las veces encontrarás otras personas en tu curso. Es una excelente manera de mantenerse involucrado o una excelente manera para que cualquiera pueda crear una carrera virtual.

Ambas plataformas permiten a los usuarios mantenerse estimulados y mezclar cosas mientras conducen en interiores.

Zwift vs Rouvy: ¿cuál eliges?

No hay duda de que Zwift tiene una base de usuarios más grande y más oportunidades para viajar con personas. Incluso cuando viajas con gente en Rouvy, la sensación es mucho más aislada. Puedes utilizar las funciones de realidad aumentada para tener una mejor idea de dónde se encuentran las personas en un curso, pero aún así no es lo mismo. Cuando lo mezclas con un grupo líder en una carrera de Zwift, se siente como algo real. Modulas tu potencia y te mantienes protegido en el grupo sabiendo que se avecina una pequeña subida. Luego, cuando llega la subida, explotas desde el frente y vacías el tanque para ver si puedes hacer un hueco.

En cuanto al precio, Rouvy es más barato que Zwift y le permite pausar su membresía una vez al año por hasta 180 días. Si tiene ganas de montar en bicicleta en el interior, puede comprar días individuales mientras mantiene su membresía en pausa. En Zwift, estás obligado a pagar tu cuota de membresía mensual o anual, incluso si no estás usando la aplicación.

Al mismo tiempo, por muy buenas que sean las rutas de Zwift, son intrínsecamente artificiales. El mundo real tiene una aleatoriedad que las rutas Zwift nunca tienen. Incluso en recorridos llanos, hay pequeñas ondulaciones constantes y, cuando se comparan los dos, Rouvy siempre se siente un poco más realista. Al viajar en Zwift, parece que se ha pensado mucho en la mayoría de las rutas. Los gradientes son consistentes sin los altibajos aleatorios que se encuentran en el mundo real. La cantidad de tiempo dedicado a escalar duro antes de tomar un breve descanso también puede parecer inventado. Las rutas están tan bien diseñadas que acaban careciendo de esa pequeña cualidad extra aleatoria que tiene el mundo real.

Si puede hacerlo funcionar, obtenga ambos. Hay cierta superposición pero cada uno tiene un lugar. Cuando quieres una comunidad, Zwift la tiene. Cuando quieres montar en el mundo real, Rouvy es mejor. Incluso con la enorme cantidad de eventos de Zwift, es posible que acabes sin encontrar exactamente lo que buscas la mayor parte del tiempo. En esos momentos, salta a Rouvy y elige un lugar para montar en el que nunca hayas estado. Al igual que en el mundo real, las personas con las que viajas y los lugares a los que vas son las cosas que te ayudan a superar los viajes más difíciles. Utilice una combinación de ambas plataformas o elija cuál cree que será mejor para su tipo de conducción preferido.