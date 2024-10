Atendiendo a diferentes extremos del mundo del ciclismo indoor, enfrentamos a Zwift vs TrainerRoad para ayudarte a decidir cuál es mejor para ti.

Hemos recorrido un largo camino desde los tiempos en que los ciclistas andaban en patines mientras veían viejas imágenes de carreras. En el mundo actual, existe una variedad de ciclismo indoor que abarca desde un poco de spinning informal hasta carreras de nivel élite. La tecnología que sustenta esta revolución no es nueva, pero este año trajo una ola de nuevos usuarios. Hay numerosas aplicaciones de ciclismo indoor disponibles, pero hoy nos centraremos en las dos más conocidas, en nuestro enfrentamiento Zwift vs TrainerRoad.

Con el paso de los años, la formación ha pasado del lápiz y los cuadernos al ámbito digital. Nuevas formas de aplicar los antiguos sistemas de medición del desempeño han migrado al mundo digital. Al mismo tiempo, ha habido un número creciente de ciclistas que están menos motivados por los números de entrenamiento pero que aún quieren una forma de andar en interiores.

Los ciclistas buscan formas de entrenar duro durante todo el año. No importa el clima afuera. También existe el deseo de viajar de forma más segura, sin peligro de vehículos, y el deseo de viajar en un horario no relacionado con el sol. Además de todas estas razones que ya estaban impulsando un aumento en el ciclismo indoor, el COVID-19 ha impulsado la demanda de manera exponencial.

Con los gimnasios cerrados y los confinamientos en vigor, la gente recurría a la bicicleta como una forma de mantenerse en forma. El ciclismo indoor es sólo una parte de la industria que está en aumento a medida que se unen nuevos usuarios. Incluso cuando los bloqueos se han aliviado, los paseos en grupo todavía están fuera de la mesa en muchas partes del mundo y el ciclismo en interiores puede proporcionar una forma segura de montar en bicicleta socialmente durante una pandemia.

Las plataformas que proporcionan infraestructura para el ciclismo indoor son numerosas. Hay opciones como Rouvy que te permiten recorrer rutas reales por todo el mundo; si no ves videos antiguos de carreras, Sufferfest podría interesarte, y Road Grand Tours puede crear 'mágicamente' mundos virtuales a partir de solo un archivo GPX. Sin embargo, las dos plataformas más grandes son Zwift y TrainerRoad.

Zwift vs TrainerRoad cara a cara

Zwift Presupuesto Costo: $14.99/mes

Zwift: tu guía definitiva

Zwift es un mundo virtual inmersivo que te permite montar como quieras. El mundo principal que compone Zwift es un mundo insular llamado Watopia. La isla tiene desiertos, montañas, selvas, volcanes y playas. Dependiendo de dónde se encuentre, el clima y la altitud varían desde el desierto hasta los picos nevados de las montañas. También hay una variedad de mundos de apoyo más pequeños basados ​​en ubicaciones de la vida real.

En su forma más básica, Zwift es un lugar virtual para andar en bicicleta. Inicie sesión en cualquier momento del día y elija un lugar para comenzar a montar. Durante un viaje libre, puedes seguir un recorrido prescrito que completará un circuito de la distancia y elevación deseadas. También puedes cambiar de dirección en cualquier momento y seguir la ruta que te apetezca. Si prefiere un recorrido plano a través del desierto, está disponible. Si prefiere pasar una hora o más escalando, elija una aproximación virtual al Alpe d'Huez o al Mont Ventoux.

A medida que pases tiempo viajando por estos mundos, verás a otras personas a tu alrededor. Siéntete libre de agarrarte al volante cuando alguien te pase. El drafting marca una gran diferencia y seguir una rueda es una buena manera de darle un propósito a un viaje. Recientemente, Zwift agregó 'Pace Partners' que viajan con una dificultad determinada como una forma de asegurarse de que siempre haya una rueda para agarrar.

Es la gente de Zwift la que realmente hace que cobre vida. Descargue la aplicación complementaria y busque en la sección de eventos. Hay paseos en grupo y carreras de todo tipo. Durante todo el día y la noche hay contrarreloj, carreras de montaña, entrenamientos en grupo y paseos en grupo con categorías para ciclistas de todos los niveles de experiencia. Puedes subir las subidas más largas o hacer una contrarreloj plana de 10 millas. Luego, con la ayuda de ZwiftPower, podrás ver tus resultados y realizar un seguimiento de tu progreso a lo largo del tiempo. Si prefieres no correr, dedica una o tres horas a girar las piernas tan rápido como te sientas cómodo mientras charlas con las personas que te rodean.

Zwift ofrece una variedad de entrenamientos y planes de entrenamiento que puedes seguir. A medida que completas secciones de los entrenamientos, hay un arco visual que puedes ver acercándose y hace que Zwift sea uno de los mejores lugares para completar los entrenamientos. A pesar de esta fortaleza, Zwift no es el mejor lugar para coordinar un entrenamiento estructurado. Hay entrenamientos disponibles, pero no hay forma de realizar un seguimiento del progreso ni crear planes personalizados. Es un gran lugar para completar pruebas FTP y, si estás haciendo planes en otro lugar, es un gran lugar para completar tus entrenamientos.

EntrenadorCarretera Presupuesto Costo: $189/año o $19,99/mes

EntrenadorCarretera: tu guía definitiva

TrainerRoad tiene un propósito muy específico: hacerte más rápido. Todo lo demás que hace TrainerRoad se organiza en torno al objetivo de hacerte más rápido. El objetivo no es el entretenimiento, es sólo hacerte más rápido.

Para hacerlo más rápido, TrainerRoad utiliza tres pilares. Los tres pilares de planificación, formación y análisis están intrínsecamente vinculados. Cada pieza funciona con las demás pero también ofrece diferentes características para ayudarte a alcanzar tu objetivo.

El aspecto de la planificación se puede resumir en una simple pregunta. ¿Qué necesitas hacer para alcanzar tu objetivo? El objetivo puede ser una carrera, pero no tiene por qué serlo. Si prefieres tener un objetivo flexible para ser más rápido, el sistema te ayudará con eso. Puede elegir la cantidad de tiempo que tiene disponible y estructurar las cosas de la manera que más le convenga.

Una vez que haya elaborado un plan, la siguiente sección es el pilar de capacitación. Esta es la pieza que más se superpone con Zwift, pero TrainerRoad adopta un enfoque mucho más centrado. Todo te ayuda a avanzar hacia la consecución de tu objetivo.

En el apartado de formación hay mucha flexibilidad. Hay muchos entrenamientos disponibles para asegurarse de que haya algo que funcione para usted. Si prefieres entrenar solo, hazlo. Si prefieres entrenar con otras personas, existen herramientas para que puedas completar los entrenamientos mientras ves y escuchas a los demás. Si prefieres estar adentro, puedes hacerlo y si prefieres estar afuera, también hay opciones para eso.

Una vez que haya comenzado a capacitarse, el pilar de Análisis es donde podrá ver si todo está funcionando. Presta atención a las tendencias a largo plazo en tu entrenamiento y asegúrate de que vaya en la dirección que deseas. Busque registros personales como una forma de ver los resultados a lo largo del camino y utilice rangos de comparación personalizados para compararse con usted mismo en cualquier momento.

Las mayores ventajas de TrainerRoad se reducen al impulso de la empresa para ayudarle a ser el mejor atleta posible. Utilizan su enorme base de usuarios para realizar experimentos constantemente y ayudar a encontrar qué hace que las personas tengan más probabilidades de cumplir sus objetivos. También utilizan la comunicación a través del blog TrainerRoad, el canal de YouTube y los podcasts para enseñarle cómo entrenarse a sí mismo. El producto TrainerRoad sólo tiene éxito porque puede ayudarle a tener éxito.

Conclusión

Zwift y TrainerRoad son las dos plataformas de conducción más populares, pero su propósito es muy diferente. TrainerRoad no está diseñado para el entretenimiento y no es sólo un producto para interiores. El objetivo es ser más rápido y utilizan datos para lograr ese objetivo. Zwift puede ayudarte a ser más rápido, pero ese no es el objetivo. Zwift es una plataforma diseñada para ayudarte a andar en bicicleta en interiores. Es social y entretenido.

Los diferentes enfoques se superponen en cierta medida, pero en realidad funcionan bastante bien juntos. No hay razón para elegir sólo uno u otro. Zwift no ofrece planificación ni análisis a largo plazo, mientras que TrainerRoad no intenta ser entretenido. Planifica, entrena y analiza tus resultados con TrainerRoad y luego pasa tu tiempo montando en Zwift.

No olvides que tanto Zwift como TrainerRoad tienen comunidades profundas. Ya sea que estés trabajando para lograr un objetivo muy específico o simplemente quieras andar más en bicicleta, siempre es mejor con amigos. TrainerRoad tiene un foro activo y muchos grupos de Facebook. Zwift tiene comunidades enteras de corredores que se organizan principalmente a través de grupos de Facebook. Únase a un equipo y compita con un grupo o encuentre una comunidad de personas con quienes participar socialmente.

Alternativas

Zwift y TrainerRoad pueden ser las plataformas más conocidas, pero no son las únicas opciones. Si te gusta la idea de una plataforma que facilite la conducción en el interior pero quieres probar algo diferente, prueba Rouvy. Alternativamente, si le gusta el enfoque basado en datos para ser más rápido, eche un vistazo a Sufferfest.

Mientras Zwift ha construido un mundo virtual utilizando gráficos con sensación animada, Rouvy ha intentado ser lo más realista posible. Las rutas disponibles para montar son lugares reales del mundo. Busque por distancia, desnivel o ubicación y recorra los lugares a los que siempre ha querido viajar. Si te gustan las carreras, es fácil crear una carrera a la que cualquiera pueda unirse. A diferencia de Zwift, no se sentirá como un pelotón realista, pero puedes elegir correr en cualquier lugar que quieras, en cualquier momento, y ver quién aparece.

Si recuerdas los tiempos en los que el entrenamiento en interiores consistía en ver vídeos de carreras mientras andabas en patines, entonces Sufferefest podría ser una buena opción. Conserva gran parte de la sensación de ese tipo de capacitación y al mismo tiempo es una plataforma de capacitación moderna basada en datos. Cada entrenamiento es un video con imágenes de la vida real y palabras de inspiración basadas en texto. Si sigues los planes, sin duda serás más rápido que nunca. Se necesita dedicación, fortaleza y determinación para tener éxito, pero las recompensas son abundantes.