El equipo junior verá corredores de Estados Unidos, Canadá y México competir en Europa en 2027 y tiene como objetivo ofrecer un ganador del Tour dentro de diez años y “una plataforma permanente para los corredores norteamericanos”.

La aplicación de entrenamiento bajo techo Zwift lanzará un equipo juvenil masculino y femenino para 2027, con el objetivo expreso de desarrollar corredores norteamericanos para que uno pueda subir al escalón más alto del podio del Tour de Francia dentro de 10 años.

El equipo, que se lanzará oficialmente más adelante en 2026, aún no tiene nombre, pero contará con el apoyo de Zwift, la marca de bicicletas Canyon y la marca de ropa Pedal Mafia, con “vía deportiva y apoyo” de otros equipos respaldados por Zwift y Canyon, Canyon-SRAM, Alpecin-Premier Tech y Fenix-Premier Tech.

El equipo contará con ciclistas masculinos y femeninos de Estados Unidos, Canadá y México y planea competir tanto en Europa como en América del Norte, y ha reclutado al ex ciclista de La Vie Claire, Roy Knickman, como director deportivo. Knickman dirigió anteriormente el exitoso equipo de desarrollo junior Lux/CTS hasta que cerró en 2022.

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La génesis del nuevo equipo Zwift parece surgir de la relativa falta de éxito de Norteamérica en la carrera más importante de este deporte, el Tour, en el siglo XXI y desde la era de Greg LeMond y la tumultuosa carrera de Lance Armstrong.

“Han pasado más de veinte años desde que un corredor norteamericano subió al escalón más alto de París, y estamos comprometidos a cambiar eso”, afirmó Eric Min, cofundador y director general de Zwift (ed. – Floyd Landis fue el último corredor que “ganó” el Tour, en 2006, pero fue despojado de su título).

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“América del Norte es uno de los mercados ciclistas más importantes del mundo, pero las carreras de ruta profesionales prácticamente han desaparecido aquí. Nuestra respuesta es formar un equipo de clase mundial. Estamos invirtiendo directamente en la próxima generación de talentos norteamericanos y lo estamos haciendo junto con socios que comparten nuestra creencia de que este deporte merece un futuro más grande en este continente”.





Actualmente hay seis carreras UCI masculinas en Estados Unidos y Canadá, y cinco femeninas. Hay un calendario saludable de carreras de criterium y gravel, pero poco en el camino de una carrera en carretera hacia Europa, que sigue siendo el corazón de todas las carreras más importantes de este deporte.

“El nuevo equipo llega en un momento en el que el ciclismo de ruta norteamericano carece de la visibilidad, el fandom y el apoyo financiero que alguna vez disfrutó durante las eras de Greg LeMond, Andrew Hampsten y Steve Bauer, cuando sus actuaciones en el Tour de Francia elevaron el ciclismo a la cultura dominante”, se lee en un comunicado de prensa de Zwift. Lance Armstrong también tuvo un gran impacto en la popularidad del ciclismo en Estados Unidos, pero deja un legado complicado tras admitir haberse dopado.

“Con los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 en el horizonte y el ciclismo femenino experimentando un crecimiento récord (impulsado en parte por la larga asociación de Zwift con el Tour de France Femmes avec Zwift), los socios fundadores creen que es el momento adecuado para invertir en las ciclistas jóvenes que definirán la próxima década del deporte”.





Más que un simple patrocinio, la participación de Zwift hará que el equipo sea construido por el fundador de Zwift, Min, con el objetivo de garantizar la existencia y el éxito del equipo a largo plazo.

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“Respaldada por el apoyo financiero a largo plazo de Zwift y donantes privados, la fundación está diseñada para financiar carreras, entrenamiento, equipamiento y desarrollo de atletas mucho más allá de un ciclo de patrocinio típico, eliminando la incertidumbre financiera año tras año que históricamente ha limitado programas como este”, afirma el comunicado de prensa.

“El desarrollo juvenil no puede ser un experimento de dos años. Tiene que ser un compromiso generacional”, añadió Min. “Es por eso que el plan a largo plazo es establecer una dotación para nuestro equipo. Estamos creando una plataforma permanente para los ciclistas norteamericanos, dedicada a ayudar a nuestros atletas a alcanzar su máximo potencial dentro y fuera de la bicicleta, y planeamos que esté aquí mucho después de que nuestro primer campeón lleve el maillot amarillo a París”.

El estado del ciclismo norteamericano

A pesar de la afirmación de Zwift de que “el ciclismo de ruta norteamericano carece (…) de visibilidad, fandom y apoyo financiero”, hay muchos ciclistas norteamericanos que tienen éxito en las carreras de ruta europeas.

Actualmente, las campeonas olímpicas y mundiales femeninas de carreras en ruta son norteamericanas (Kristen Faulkner y Magdeleine Vallieres) y la canadiense Isabella Holmgren se está estableciendo como una seria contendiente para la general. Dicho esto, ningún corredor norteamericano ha ganado todavía una etapa del Tour de Francia Femmes.

En el lado masculino, Isaac del Toro ha revivido la posición de México en el escenario ciclista mundial con su podio en el Giro de Italia y varios otros éxitos, y su compatriota Romina Hinojosa representa a México en el pelotón femenino. Sepp Kuss es un ganador del Gran Tour y corredores como Matteo Jorgenson y Derek Gee-West son algunos de los mejores corredores de etapa del pelotón, todos de América del Norte.

Matthew Riccitello y Quinn Simmons también brillan en el escenario del WorldTour. En el extremo más joven del espectro, los ciclistas norteamericanos como AJ August y Artem Schmidt han conseguido sus primeras victorias profesionales esta temporada.

Actualmente, dos equipos norteamericanos están asociados con un equipo de WorldTour: el equipo de desarrollo de Hot Tubes U23 trabaja con Netcompany Ineos y EF Education-Aevolo con sus homólogos de WorldTour. No está claro cómo la asociación anterior puede continuar o no, ya que Ineos lanzó su propio equipo sub-23 para 2026 y se asoció con un equipo juvenil británico.

Aunque el actual talento norteamericano en el pelotón profesional no está en duda. El nuevo proyecto parece tener como objetivo garantizar que los próximos Vallieres, Del Toro o Jorgenson tengan un camino claro para seguir sus pasos.