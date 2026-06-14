El equipo junior verá corredores de Estados Unidos, Canadá y México competir en Europa en 2027 y tiene como objetivo ofrecer un ganador del Tour dentro de diez años y “una plataforma permanente para los corredores norteamericanos”.

La aplicación de entrenamiento bajo techo Zwift lanzará un equipo juvenil masculino y femenino para 2027, con el objetivo expreso de desarrollar corredores norteamericanos para que uno pueda subir al escalón más alto del podio del Tour de Francia dentro de 10 años.

El equipo, que se lanzará oficialmente más adelante en 2026, aún no tiene nombre, pero contará con el apoyo de Zwift, la marca de bicicletas Canyon y la marca de ropa Pedal Mafia, con “vía deportiva y apoyo” de otros equipos respaldados por Zwift y Canyon, Canyon-SRAM, Alpecin-Premier Tech y Fenix-Premier Tech.

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Desde la izquierda, el ciclista holandés Erik Breukink, el ciclista estadounidense Greg Lemond y el ciclista italiano Claudio Chiappucci durante la novena etapa del Tour de Francia en 1991.


Vollering y Niewiadoma se dan la mano en el podio del Tour de Francia