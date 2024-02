JetBlack queda fuera y Wahoo vuelve a tomar la delantera

En el otoño de 2022, Zwift fue noticia con un nuevo entrenador inteligente. El Zwift Hub era menos costoso y más fácil de usar que cualquier entrenador inteligente anterior con una producción de manejo de la marca poco conocida JetBlack. A medida que nos acercamos a la primavera de 2024, la marca vuelve a ser noticia con la introducción de una nueva zapatilla. Esta vez se llama Wahoo KICKR CORE Zwift One y, como es obvio, hay un nuevo socio fabricante.

La noticia de hoy pone fin a una brecha entre Zwift y Wahoo que se abrió casi inmediatamente después del anuncio de Zwift Hub. Mirando hacia atrás, a Wahoo solo le tomó un mes presentar múltiples demandas por infracción de derechos de autor contra Zwift después del lanzamiento del Zwift Hub original por parte de la compañía. Luego, después de un año de litigio, llegó la noticia de que tanto Zwift como Wahoo estaban ajustando las respectivas gamas de turboentrenadores de las dos marcas.

Durante unos breves meses, los consumidores tuvieron la opción de un Zwift Hub One con solo cambios virtuales o un Wahoo Kickr Core con casete y membresía Zwift incluida. A medida que estas diferentes opciones han cambiado en los últimos dos años, también lo ha hecho nuestra cobertura del mejores entrenadores inteligentes . Con el anuncio de hoy, Zwift y Wahoo vuelven a unirse con el lanzamiento de un nuevo Wahoo KICKR CORE Zwift One y es probable que nuestra lista necesite ajustes nuevamente.

El Zwift Hub One fabricado por JetBlack está descontinuado

Finaliza la asociación entre JetBlack y Zwift

Siempre ha habido una gran superposición entre el Zwift Hub y el Wahoo Kickr Core. Inicialmente, eso significaba que había pocas razones para comprar un Kickr Core por más dinero que un Zwift Hub, pero con el tiempo, las dos marcas se hicieron distinciones. Cuando entramos en la temporada de Zwift de este año, podías elegir entre un Zwift Hub One o un Wahoo Kickr Core. El Kickr Core tenía un casete estándar que necesitarías adaptar a tu transmisión, mientras que el Zwift Hub One usaba cambios virtuales y la rueda dentada única de “engranaje” de Zwift. El Zwift Hub One ofrecía cambios mediante los botones incluidos o el controlador Zwift Play, pero solo funcionaba dentro de Zwift.

Con este acuerdo, las dos marcas tenían ofertas similares pero únicas. El precio era de £ 549,99 / $ 599,99 / € 599,99 para cada pieza de hardware y ambos incluían una suscripción de 1 año a Zwift en el precio de compra. El Zwift Hub One era la opción más simple, pero solo se podía cambiar en Zwift y no había posibilidad de ajustar el cambio. El Kickr Core, por otro lado, ofrecía un enfoque más tradicional para cambiar de marcha sin dejar de cambiar a través de los controles de la bicicleta. La desventaja era la necesidad de un casete a juego, lo que hacía difícil compartir un rodillo o utilizar un rodillo para más de una bicicleta con diferentes transmisiones.

El Wahoo KICKR CORE Zwift One marca el final de esa distinción. El Zwift Hub One ya no estará disponible. Según Zwift, “si bien estamos muy orgullosos de lo que logramos con Zwift Hub y Zwift Hub One, nuestra asociación con Wahoo y los nuevos paquetes de hardware que hemos creado juntos brindan a más ciclistas acceso a una alta calidad y alta -entrenador de valor que hará que sea más fácil aprovechar todo lo que Zwift tiene para ofrecer. Si bien Zwift ya no venderá Zwift Hub o Zwift One Hub, estamos comprometidos a apoyar a todos los clientes que hayan comprado un Zwift Hub o Zwift Hub. Uno.”

La incorporación del cambio virtual a los entrenadores Wahoo Kickr Core es la verdadera noticia hoy

Elección simplificada del consumidor

Las opciones disponibles ahora se reducen de dos opciones de marca diferentes a una. Para el consumidor, esto significa una elección simplificada. El Wahoo Kickr Core ahora está disponible con su elección de casete de 8, 9, 10, 11 o 12 velocidades o con Zwift Cog y Zwift Click. Cualquiera que sea la opción que elijas, seguirá incluyendo un año de Zwift.

Lo que no cambia es la premisa básica de su decisión. Si desea poder cambiar los casetes para ajustar las marchas y desea mantener los cambios en su bicicleta, elija un Wahoo Kickr Core y un casete a juego. Si prefieres tener un rodillo que sea compatible con casi cualquier bicicleta, elige Zwift Cog y Zwift Click en lugar de un cassette estándar.

Para aquellos que prefieren la compatibilidad, el Zwift Cog es un dispositivo de un solo piñón que reemplaza un casete. Se ajusta al buje libre como lo haría un casete normal pero, en lugar de una variedad de dientes de casete diferentes, solo hay un piñón en el que encaja la cadena. Es ideal para hogares con varias bicicletas y menos confuso para los compradores potenciales.

Cuando llega el momento de cambiar, ya no mueves la cadena a una parte diferente del cassette, sino que utilizas el Zwift Click. El Click toma la forma de una palanca de cambios inalámbrica Bluetooth de dos botones que imita los cambios ajustando la resistencia del entrenador, similar a cómo las bicicletas inteligentes ofrecen cambios virtuales con transmisiones accionadas por correa. La combinación ofrece 24 marchas específicamente ajustadas para el paisaje de Zwift. Aún puedes ajustar más el engranaje, pero tendrás que hacerlo utilizando la configuración de dificultad del entrenador dentro del software Zwift. Fuera de Zwift, será posible utilizar tu entrenador pero sólo en modo ERG.

Para aquellos que son reacios al compromiso, actualmente existen algunas limitaciones que deben tener en cuenta. Si comienza con la compra de un Wahoo Kickr Core Zwift One, que incluye Zwift Click y Zwift Cog, luego puede agregar un casete estándar. Sin embargo, si comienza con un Wahoo Kickr Core y un casete estándar, no existe la opción de comprar solo el Zwift Cog como actualización.

Con el Wahoo Kickr Core Zwift One ya no importa qué transmisión tengas en tu bicicleta

Cambio virtual para cualquier Wahoo Kickr Core

Si bien actualmente no es posible actualizar de Kickr Core a Wahoo Kickr Core Zwift One, cualquiera que tenga un Kickr Core aún puede comenzar a cambiar virtualmente a partir de hoy. Lo que necesitarás es un conjunto de controladores Zwift Play y una actualización de firmware.

Esto no abre del todo la compatibilidad universal de Zwift Cog, pero mejora tu experiencia de conducción. Los cambios prácticamente son suaves e instantáneos sin preocuparse por el encadenamiento cruzado. Puedes considerarlo como una forma de ajustar instantáneamente la resistencia ERG según sea necesario y ahora puedes agregarlo a cualquier Wahoo Kickr Core.

Los controladores Zwift Play ahora prácticamente cambiarán cualquier Kickr Core

Precios y disponibilidad

El Wahoo Kickr Core sigue disponible por $599 / £549 / €599, incluido un casete de su elección. Alternativamente, el Wahoo Kickr Core Zwift One también está disponible hoy a través de Zwift.com y wahoofitness.com con un precio de $599 / £549 / €599. Ambas opciones incluyen un año de membresía de Zwift.

Por primera vez, los clientes ubicados en Australia y Canadá también tendrán acceso al cambio virtual de Zwift. El Wahoo Kickr Core Zwift One estará disponible a finales de marzo a través de wahoofitness.com .