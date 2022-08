MOVILIDAD SOSTENIBLE JUNTO A PRODUCTOS AMIGABLES CON EL MEDIO AMBIENTE

¡SABER DE BICI NO ES SOLAMENTE SABER MONTAR!

De la mano de Javier Zapara Cuartas, ciclista que practica el deporte de Biketrial, conoceremos la importancia de realizar un mantenimiento óptimo a la bicicleta. Con mayor relevancia, si se trata de un deporte extremo sobre las dos ruedas. Saber de bici no es solamente saberla montar; la innovación y el autoaprendizaje técnico van de la mano para un mejor resultado en cualquier modalidad del deporte.

Javier BIKETRIAL

El atleta antioqueño?Javier Zapata?es uno de los mayores exponentes de la modalidad biketrial en Colombia. Con 49 años tiene?encima cinco records mundiales?que consiguió a lo largo de su carrera tras haber subido saltando en su bicicleta varios de los rascacielos más imponentes del mundo. “El trial es la disciplina más difícil sobre dos ruedas, es la técnicamente más difícil. Por eso no es muy masivo, si no se tienen unas nociones básicas no se puede hacer, porque técnicamente es muy difícil”.

Javier es un hombre que de los siete días a la semana monta seis, y siempre lo realiza en superficies de obstáculos ya sean zonas naturales o artificiales. “Es un deporte de precisión y mucho sentido del equilibrio” precisa Javier. Y no solamente se trata de un trabajo interno y personal también de un trabajo conjunto con el mantenimiento de la bicicleta. “Hay que tener una fundamentación básica de mecánica que es despinchar una rueda, cambiar una llanta, saber colocar una cadena, ajustar las piezas de la bicicleta”.

Precisamente para el Biketrial o para otros deportes extremos sobre las dos ruedas el conocimiento técnico de la bicicleta es casi que la preservación de la vida misma del ciclista. Por ejemplo, el manejo del lubricante en la cadena es algo que a Javier le costó varios accidentes durante su carrera y que, por eso ahora, se toma muy enserio. “No debe quedar con un exceso de lubricante en la cadena, porque ese exceso puede saltar a los discos y en trial si no se tienen buenos frenos es grave, pues para pararse en el borde de un edificio y para hacer las técnicas arriesgadas se torna muy difícil”.

Productos CRC BIKE

Por todas las necesidades que menciona Javier ahora trabaja de la mano de la nueva marca CRC Bike quienes le están apostando a una movilidad sostenible, con productos amigables con el medio ambiente, e innovadores.

El más importante e innovador: el lubricante de cadenas con el respectivo desengrasante de cadenas. “El consejo que yo doy a la gente es que la cadena debe estar lubricada pero no en exceso y el otro consejo que le doy a la gente es que la cadena hay que cambiarla, la gente no hace eso, la gente cree que la cadena es hasta que se reviente y no, yo he tenido accidentes gravísimos por un fallo en la cadena, en el caso mío la cambio cada 4 meses, por horas de uso y no porque se vea desgastada. Si uno no la cambia la cadena empieza a dañar la relación de los platos y de los piñones y entonces cuando ya tú quieres cambiar la cadena y está muy estirada te toca cambiar cadena, platos y piñones y eso sale carísimo, entonces mínimo cada ocho meses cambiar la cadena, no se puede dejar por nada del mundo para toda la vida”.

Dentro de la línea no solo manejan lubricante de cadenas, también tienen Shampoo con el que Javier descubrió que se puede realizar un lavado ecológico “yo no lo vi en las instrucciones, pero descubrí que uno podía hacer un medio lavado ecológico para la bicicleta de trial sin necesidad de utilizar tanta agua. Entonces en un baldecito haces la mezcla del shampoo, con un trapo lo pones sobre la bici y después con un trapo que tenga agua solamente retiras ese exceso de detergente y la bicicleta queda perfecta. Eso sí cuando no es un lavado de una bicicleta que esté como muy empantanada, pero para el trial es perfecto”. Además, la marca cuenta con un eliminador de olores para casco y protecciones.

Finalmente, Javier se reafirma en que los productos de CRC BIKE son de buena calidad. “La marca ha realizado un estudio previo de qué es lo que quiere con cada producto y en vez de contaminar, por ejemplos los discos, los limpian realmente, yo he notado eso en el uso”.

LO QUE SIGUE PARA JAVIER

Este campeón de los retos extremos seguirá demostrando que el cielo es el límite, así como se titula su conferencia motivacional que también le ha dado la vuelta al mundo. Javier se está preparando para subirse el edificio Atrio, que supera a Colpatria en Bogotá, y continúa con la escuela de Itagüí, el lugar donde prepara futuros extremistas del BIKETRIAL, que según sus propias palabras, espera que lo superen con creces.