Esta carrera la ganamos juntos #GWTeCuida #MyBikeColombia

GW Te Cuida

GW Bicicletas piensa en ti y ahora llega al mercado con una amplia línea de productos para cuidarte, tapabocas de producción nacional, con una innovadora tecnología antifluidos que forman una barrera protectora invisible alrededor de las fibras de los tejidos, evitando absorción de líquidos y fluidos, proporcionando una protección contra salpicaduras; además de esto permite un contacto más suave y cómodo con la piel.



Esta carrera del Covid-19 la ganaremos de la mano de GW, la marca “hecha para ganadores” que siempre busca cuidarte y piensa en ti; por eso cada detalle en los tapabocas ha sido pensando perfectamente por la marca para brindar una protección con estilo, encontrarás diferentes diseños y colores para combinar según el gusto y lo mejor de todo es que siempre estarás protegido para salir de casa a pedalear, trabajar o mercar.

La marca ha lanzado a todo su público dos colecciones que buscan mantener a las personas siempre seguras y a salvo pero con la mayor comodidad.



Colección “Safe and Cool”

“Safe and Cool”: siete diseños diferentes que se podrán encontrar en talla única ya que los pliegues horizontales hacen que se adapte fácilmente a cualquier cara, además de esto cuentan con doble capa de tela.

Colección “Stay Safe”

Tapabocas Stay Safe

”Stay Safe”: nueve diseños diferentes que estarán en dos tamaños para un ajuste más personalizado al gusto de cada cliente.

Tapabocas para salir de casa

Juntos saldremos ganadores de esta crisis. Usa el tapabocas para cuidar tu salud y proteger a todos los que más quieres.

Ambas colecciones tienen garantizadas 20 lavadas sin que se pierdan sus propiedades, son antifluidos y ecológicos, 100% Polyester, tela dermatológicamente segura, libre de químicos PFOA nocivos para el medio ambiente y la salud.

La variedad de tapabocas los podrás encontrar pronto en las principales tiendas autorizadas del país y lo mejor todo a un buen precio y de muy buena calidad.

Tapabocas con sello ciclista

Lúcelo con estilo en tus rutas y sal seguro de casa a cualquier lugar.



Recomendaciones de uso:

Lavarse las manos antes y después de su manipulación

No es para uso médico especializado

No debe ser compartido

No usar blanqueador

No secar en maquina

No dejar en remojo

No lavar en seco

Planchar a temperatura baja

Lavar a mano o a máquina en ciclo delicado con jabón neutro a temperatura máximo de 30°

Artículo: Andrea García Echavarría

Comunicadora HA Bicicletas

My Bike Colombia – Información Comercial