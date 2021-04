Repaisa y emprendedora, así es Cristina Franco – Mujer My Bike

Cristina, a secas la conocen en este mundo del ciclismo colombiano, una mujer berraca, trabajadora y dicen que una mujer sin filtro, pero ojo sin llegar a ser grosera, que con su gran carisma llega a muchas personas positivamente. Re paisa y emprendedora con miles de metas en su vida que con calma quiere lograr poco a poco. Tiene 28 años, ha vivido entre Medellín y Estados Unidos y es profesional en mercadeo con una maestría en Fashion business & textile development. Desde los 13 años Cristina Franco empezó a conocer el mundo del ejercicio, haciendo pequeñas rutinas en el gimnasio, sin embargo, su papá Felipe Franco, ha sido un maratonista y amante del deporte por largos años.

Un día su papá le dijo que se uniera a los entrenamientos de running que él hacía frecuentemente.

Empezaron los entrenamientos hasta que llegó el día de competir, Cristina hizo media maratón y el señor Franco hizo la maratón completa.Cristina experimentaba por primera vez lo que era competir en un deporte a la edad de 15 años en una categoría amateur, entrenaba con la disciplina exigente que su papá le inculcó hasta los 21 años, cuando se le presentó una lesión de rodilla. Su padre, aunque amaba correr, también ha llevado un récord de lesiones en su espalda y con el tiempo la dificultad crece. Así que le aconsejo a su hija que mirara otro deporte, lo cual así fue, Cristina siguió el consejo de su papá. Prueba la bicicleta de ruta y cómprate una, te va a encantarAsí a los pocos días al estar en la finca de su familia cerca de Medellín se encontró unas bicicletas de montaña, algo descuidadas, pero con un par de ajustes quedaron listas para usar. Entonces Cristina empezó a montar en bicicleta, a dar vueltas por la montaña, empezó a utilizarla como medio de transporte y poco a poco se fue aferrando al ciclismo como su nuevo deporte de entrenamiento. A los pocos meses el señor Franco se compró una bicicleta de ruta y le fascinó, entonces nuevamente le dijo a Cristina prueba la bicicleta de ruta y cómprate una, te va a encantar.

Han pasado 8 años de aquel día y Cristina solo practica el ciclismo de carretera, sus inicios fueron de puro esfuerzo y dedicación, ya que si había alguien pedaleando en la calle eran todos hombres y muy pocos eran jóvenes. Por otro lado, la ropa de ciclismo para mujeres era casi nula en el país, tocaba comprarla en otros países como Estados Unidos y hacer esa compra requería de tiempo, paciencia y además era algo costosa; entonces con dos amigas le propusieron a una empresa de confección de ropa para ciclismo, la idea era hacer varios modelos 100% para mujeres ciclistas. Llegaron a un acuerdo y empezaron a ayudarse mutuamente, Cristina y sus amigas tenían ropa para ciclistas y ellas salían a montar por las carreteras de Colombia a mostrar que también había un mercado para mujeres que estaba creciendo.Cristina se volvió una loca competitiva y empezó a montar para poder participar en el Gran Fondo de Antioquia que hoy en día se conoce como La Ruta Colombia, sin categoría para mujeres corrió toda la competencia y fue su logro más satisfactorio que pudo haber tenido como gran deportista aficionada.

No tiene equipo, ni entrena en grupo para prepararse en competencias, hace sus entrenamientos personales y no lo hace porque no tenga tiempo, pues cuando Cristina vivía en Nueva York en el 2017 tuvo un accidente automovilístico, un carro la atropello mientras pedaleaba, este accidente la dejo inconsciente y con varias lesiones hizo que Cristina dejara las competencias a un lado y solo practicara el ciclismo por diversión. Su rutina nunca ha sido radical ni estricta, pero si es disciplinada con ejercicios en casa de fortalecimiento y mínimo 4 salidas en bicicleta entre semana y de madrugada para que le rinda más.

“Durante los últimos 3 años el auge del ciclismo femenino ha crecido impresionantemente y eso hace que las mujeres se unan como comunidad, espero que en unos años puedan las jóvenes decir: yo quiero ser como tal mujer y no como tal hombre, porque hoy todos quieren ser como Nairo, Egan y eso es muy chévere, pero dónde están las referentes femeninas”.

Cristina como buena paisa dedicada a su trabajo ve un futuro con grandes cosas, en unos 5 años le gustaría ser un referente en la categoría amateur sin importar en la etapa de vida que se encuentre, pues no descarta formar una familia, que al final de cuentas no le impiden montar en bicicleta y mantener ese estilo de vida saludable.

Esto nos cuenta Cristina comentando sobre el ciclismo de mujeres en el país, recalcando que no debe crecer este tema como referido feminista si no como deporte femenino de orgullo y pasión. Como embajadora de marca ha participado en grandes eventos a nivel nacional con grandes figuras de la farándula colombiana que practican ciclismo y ciclistas reconocidos, su última experiencia en estos eventos hizo que tomara más confianza de su capacidad como ciclista y profesional, porque, aunque el nivel que la rodeaba era muy alto, Cristina salió adelante y no se dejó opacar. Sueña con que el ciclismo femenino crezca exponencialmente en Colombia y dice que, aunque la solidaridad de género falta un poco entre las mujeres, se debe recalcar que el esfuerzo que hace este género es muy grande como todo lo que han hecho las mujeres a nivel de la historia en el mundo.

Fuente: Crisitna Franco, entrevista por Alejandra Molina.