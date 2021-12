Miguel Ángel López ‘Supermán’, que durante el 2021 formó parte del Movistar Team, regresa al Astana Premier Tech a partir de 2022 luego de firmar un contrato que lo vincula por las próximas dos temporadas (2022-2023). El retorno se da tras haber abandonado La Vuelta a España 2021 en la penúltima etapa y al no estar de acuerdo con algunas deciciones tomadas por el team movistar; López regresa a casa para crecer con total libertad.

‘Superman‘ explicó recientemente las razones de su inesperada decisión a fin de pasar la página y comenzar su nueva etapa profesional. Para él, lo ocurrido es un capítulo cerrado.

Adiós Movistar

“Creo que lo hecho fue lo mejor que pude hacer aunque para muchos fue falta de respeto. Es fácil hablar pero es diferente verse en esa situación y tener que enfrentar los hechos. La reflexión que me queda es que lo mejor es estar en un lugar donde uno se sienta bien. Donde haya la libertad de lucirse, donde se esté a gusto y se cuente con apoyo”, manifestó el corredor.

Y es que para ‘Superman‘ las cosas con el Movistar Team no fueron del todo gratas, una serie de hechos pasados fueron “rebosando la copa”. “Siento la tranquilidad de que no abandoné por mi condición porque siempre lucho y hago las cosas de la mejor manera, pero no haber sido autorizado para ir a los juegos olímpicos, bajarme del Tour de Francia no por decisión propia y la tensión de la Vuelta, fueron razones suficientes para tomar otro camino. El bienestar y la dignidad es lo que tenía que rescatar”.

Según López, al Tour de Francia no llegó en condiciones óptimas, estaba cansado porque compitió durante 22 días del mes de mayo y luego llegó a la montaña donde le dijeron: ‘te vas para la casa’. Sus planes eran llegar a París pero le dieron esa orden y no pudo lograr sus objetivos.

Por otra parte, aunque le hubiera gustado competir en los Juegos Olímpicos, recibió instrucciones de no asistir y acordó con el equipo no hacerlo para esperar la Vuelta a España. “El sueño de todo competidor es ir a los Olímpicos pero fue algo que tuve que sacrificar y a veces se toman decisiones que no sabe uno si están bien o no. De todos modos con Movistar hice una buena temporada y tuve victorias muy importantes, lo mejor que pude hacer ante la situación fue salir. Las cosas pasan y hay que aceptarlas”, expresó el ciclista.

López había renovado contrato con Movistar por dos años (hasta el 2023) pocos días antes del inicio de la Vuelta pero llegó a una resolución del contrato por mutuo acuerdo a partir del 1 de octubre.

“Movistar me brindó una bonita oportunidad y si algo tengo que decir es gracias”, concluyó el competidor.

Lo que viene

Las victorias de la vuelta a Suiza (2016), La Vuelta a España (2017), un tercer lugar en el podio del Giro de Italia (2018), la Volta a Catalunya (2019), la Vuelta a Colombia (2019) y los triunfos de etapa en el Tour de Francia (2020) son parte del palmares de Superman en su primera etapa con el Astana, el ciclista creció y vivió sus mayores éxitos en el equipo que ahora lo recibe con los brazos abiertos, es por eso que el retorno le significa un nuevo comienzo lleno de nuevas y mejores oportunidades.

“Me motiva bastante llegar al Astana porque este fue el equipo que me dio la oportunidad de pasar a profesional, hicieron parte de mi proceso para llegar donde estoy, cuando llegué al Movistar tenía unas victorias con 6 años de trabajo en Astana. El ambiente del equipo siempre ha sido muy cercano y agradable para mi, siento que regreso a la familia y estoy muy feliz de volver a casa”, expresó López.

El reingreso de Superman se suma a la llegada de Sebastián Henao, Vicenzo Nibali y Leonardo Basso, con los cuales se conforma una escuadra prometedora.

Sin lugar a dudas Miguel Ángel López llega con amplia experiencia, a la que se le suma lo aprendido con los últimos acontecimientos. Mientras tanto, su preparación ya comenzó. “He tenido un descanso largo y eso me está dando mucha energía y fuerza extra que estoy encaminando para el próximo año. Tengo que trabajar la contrarreloj, porque me falta todavía”, confesó el deportista.

El debate

Aunque los últimos acontecimientos con Superman López y el Movistar Team, han despertado todo tipo de opiniones, el corredor Boyacense ha sabido manejar las especulaciones, gran parte de su fortaleza ha sido el pleno apoyo recibido de sus familiares más cercanos. “He manejado bien la situación aunque con el sentimiento de no haber podido cumplir pero no por mi condición, sino por detalles externos que quisiera no recordar. Al final me quedo con la tranquilidad de saber que llegué a un acuerdo con el equipo y es lo mejor. Además estoy tranquilo porque tengo a mi familia que me apoya y porque sé que nunca me han regalado nada, todo se ha hecho con esfuerzo. A pesar de todo, he tenido una buena preparación con mi paso por el Movistar. Me hubiera gustado terminar en el podio de la vuelta pero no fue por condiciones físicas, se que tengo la calidad y el motor para poder lograrlo”, manifestó López.

Superman comienza una nueva temporada en la que espera seguir creciendo y con la certeza de estar en el lugar adecuado. Por ahora llega convencido de que los cambios siempre son buenos. “En la vida hay que hacer cambios aunque a veces no sabemos si serán para bien o para mal. De todo queda un aprendizaje y siempre es bueno contar con la experiencia para no cometer los mismos errores” concluyó el ciclista.

Lee revista completa aquí: