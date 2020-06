¿Quieres ganarte una Addict RC PRO? #scottsportscolombia #MyBikeColombia

¿Quieres ganarte una Addict RC PRO? En el “Week Challenge” lo puedes hacer

El sueño de tener en tus manos la bici de los grandes capos del ciclismo no está muy lejos, la marca Scott te regala la Addict RC PRO, la máquina preferida del MITCHELTON-SCOTT, del cual hace parte el colombiano Esteban Chaves.

Scott nació hace 60 años bajo la filosofía “NO SHORTCUTS” (“SIN ATAJOS”). Este ha sido el lema para diseñar, innovar, desarrollar, competir, escalar y descender. Esta marca ha puesto toda la pasión en cada pedalazo, y este año no nos deja de sorprender en medio de una crisis mundial por cuenta del COVID-19.

A pesar de tener las salidas grupales restringidas, Scott hace la invitación para reunir a todos los apasionados por las dos ruedas la última semana de junio con el evento “Week Challenge”.

Únete a la marca y a ciclistas de todos los países para celebrar la pasión por el ciclismo, haciendo una salida y compartiéndola; súmate con algunas estrellas de MTB, Triatlón y Ruta.

Ocho días donde podrán participar por la Addict RC PRO 2020 entrando a Zwift y encontrado una gran variedad de grupos para salir junto a grandes campeones como Nino Schurter, Simon Yates, Annemiek Van Vleuten, Sebastian Kienle y muchos más. Para tener la oportunidad de ganar una Addict RC PRO solamente tienes que hacer un recorrido, ya sea real o virtual, y compartir los datos con (Strava, Komoot, Zwift, etc.).

Esta bicicleta ultraligera figura entre las más livianas y rígidas del mercado, además está diseñada con la increíble precisión Suiza, prestando atención al más mínimo detalle, ya que, justamente, son esos detalles los que marcan la diferencia, y los que proporcionarán la mejor experiencia ciclística.

¿Cómo participar?

¡Muy fácil! Registra el recorrido en tu celular o GPS Bryton, Stages, Garmin, Wahoo o similares. Entre el domingo 21 de junio 00:00am CEST y el domingo 28 de junio 11:59pm CEST y comparte el enlace desde Zwift, Strava, Komoot, etc. o simplemente comparte un enlace a tu perfil. El desafío está abierto para cualquier persona, lugar y nivel. Debes haber subido tus datos antes de las 11:59 pm del 28 de junio, de lo contrario, no se te tendrá en cuenta. El ganador será seleccionado de manera aleatoria de la lista total de participantes registrados.

Regístrate ya en: https://www.scott-sports.com/co/es/scott-week-challenge

Artículo: Andrea García Echavarría

Comunicadora HA Bicicletas

My Bike Colombia – Información Comercial