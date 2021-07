¿Qué es detox?

¿Qué es el detox?

¿Has experimentado alguna vez la sensación de agotamiento, debilidad, mareo nauseas, calambres y hasta sensación de desmallarte cuando sales a entrenar? En el siguiente artículo aprenderás que es el detox, esa es una sensación que todas las personas que practicamos deporte hemos experimentado, algunos deciden llevarlo más allá y usarlo como un arma para mejorar el rendimiento deportivo, mientras que hay otros que prefieren usarlo como excusa para dejar a un lado la actividad física o al menos disminuir su intensidad sin llegar a mejorar realmente su rendimiento.

Si tú eres de los que lo usa como un arma para aumentar tu desempeño deportivo, este articulo te va a encantar, ahora, si eres de los que lo usa como excusa, también te va a encantar. Acá entenderás que es el detox y una de las razones más importantes por las cuales nos sentimos de esa manera y porque nuestro rendimiento deportivo se estanca. Te daremos incluso unos Tips / consejos que te ayudaran a mejorar tu rendimiento deportivo y lograr las metas que te propones de una manera mucho más fácil.

Volviendo a la pregunta inicial de que es el detox, la respuesta es más lógica de lo que esperas, incluso la usas tú mismo cada vez que presentas estos síntomas, piénsalo bien… expresiones como “voy a parar a respirar un poco” “déjame tomo aire” “háganle ya los alcanzo… voy a tomar un poco de aire” “voy a hidratarme que estoy seco” “necesito un poco de agua”, por mencionar algunas. Estas son expresiones muy comunes que oímos por ahí, o que incluso nosotros mismos las usamos.

Si te das cuenta, todas las afirmaciones anteriores están vinculadas a dos aspectos específicos, que además son parte fundamental de nuestro organismo:

Oxigeno Agua

¿Sabias por ejemplo que el Cuerpo Humano está compuesto en un 60% por ciento de agua, nuestro cerebro en un 70% por ciento, la sangre en un 80% y los pulmones en un 90%?

Además de esto somos un 65% de oxigeno

¿Todo empieza a tener más sentido no? Sin embargo, si aún tienes dudas, pensemos en esto. Esa sensación de “falta de aire” no solo está relacionada a la capacidad pulmonar de tu cuerpo. Así no lo creas, el cerebro juega un papel muy importante en el momento de ejercitarnos, es quien nos motiva o nos frena. Menos oxígeno en nuestro cerebro se traduce no solo “en falta de aire y fuerza”, el cerebro es el encargado de hacer que nuestro cuerpo reaccione de manera inmediata y rápida. Menos oxigeno igual a movimientos más lentos y torpes, lo que conlleva a movimientos erróneos y forzosos, tropiezos, lesiones y molestias musculares a largo plazo (recuerda que nuestro cuerpo está compuesto por células y que las células se convierten en tejidos, quienes al final del día terminaran convirtiéndose en nuestros músculos.).

Eso quiere decir que entre más oxigenados e hidratados esté nuestro cuerpo, mejor será nuestro rendimiento .

En este punto debes estar diciendo “esto ya lo sabía” “ya había oído de esto” “es obvio, por eso llevo algo de tomar siempre conmigo” y además ¿Qué tiene que ver esto con el proceso Detox/Limpieza?

Primero que todo, Sí es obvio y segundo, Sí está bien que lleves líquido para hidratarte mientras desempañas alguna actividad física ¿pero si es tan obvio porque no mejoras tu rendimiento y continúas estancado? Acá es donde entra a jugar el concepto del DETOX o LIMPIEZA de nuestro organismo a favor o en contra de nuestro rendimiento deportivo

Empecemos por entender que “La desintoxicación es una función que realiza el cuerpo naturalmente para neutralizar, transformar y/o eliminar materiales o toxinas no deseadas”, dice el Dr. Frank Lipman, Pionero en medicina funcional y autor del libro How To Be Well. “Es una función primaria del cuerpo, que constantemente está trabajando e interactuando con todas las otras funciones del cuerpo”

Un organismo “Intoxicado” tiende a funcionar de manera inadecuada ya que evita que las células reciban la cantidad de oxigeno necesario, impidiendo generar la energía necesaria para desarrollar correctamente cualquier función. Afectando así desde los procesos fisiológicos, pasando por una sensación de pesadez y cansancio, hasta llegar a desarrollar enfermedades de salud, muchas de ellas crónicas, que deterioran nuestra calidad de vida, desempeño deportivo, sin mencionar afectaciones emocionales como lo son el estrés y la ansiedad.

SINTOMAS MAS COMUNES

1.Pesadez y llenura constante 2. Dolor de cabeza 3. Fatiga y agotamiento físico 4. Irritabilidad 5. Retención de líquidos 6. Estreñimiento 7. Problemas en la piel 8. Mal olor (sudoración, aliento) 9. Dolores articulares y/o musculares 10. Problemas digestivos – Colón irritable

Evitar intoxicarse es imposible, sobre todo en estos momentos donde la gran mayoría de productos a los que estamos expuestos y consumimos día a día (comestibles o no) están llenos de químicos y/o han pasado por varios procesos químicos para llegar al mercado. Estos químicos, al ser ingeridos constantemente, poco a poco van contaminando nuestro organismo ya que son sustancias difíciles de procesar y eliminar de nuestro cuerpo, generando así un retraso en la LIMPIEZA natural del organismo.

ALGUNOS PRODUCTOS DE USO DIARIO

Crema de dientes Desodorante Shampoo Jabones Maquillaje y Cremas Polución del medio ambiente El agua (contiene cloro) Comidas y alimentos procesados Quita esmaltes Tintes para el cabello Perfumes Residuos de detergente en la ropa Entre muchas otras

¿Todo va teniendo más sentido no?

Teorías como la del Dr. Otto Warburg (ganador del Premio Nobel en Fisiología 1931) y Dr. Frank Lipman lo soportan. Este tema ha tomado tanta fuerza y ha despertado el interés de tantas personas que documentales como THE GAME CHANGERS / CAMBIO RADICAL en NETFLIX (Súper recomendado) explican un poco más a fondo la importancia, razones, mitos, problemas de salud y demás que se presentan al no proveerle el oxígeno necesario a nuestras células. (Agregar el logo de Netflix a la imagen)

Por último, quisiera dejarte algunas fuentes o productos 100% naturales donde podrás encontrar alto contenido de oxigenación, nutrientes y minerales que tu cuerpo necesita para funcionar mejor

*Frutas

*Verduras

*Bebidas BioMinerales o Infusiones de Hierbas Funcionales (No.1 Detox Products)

*Frutos secos

Además, quiero dejarte una lista de alimentos para tener en cuenta en el momento de entrenar, competir o simplemente cambiar de hábitos.

Escrito por: Juan Pablo Gomez