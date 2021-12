NATIVA, La marca que está rompiendo el mercado tradicional de bicicletas

La revista My Bike habló con Ósmar Estupiñán, Gerente de Tour & Nativa quien después de más de 20 años en el mercado de las bicicletas, decide crear su propia marca de bicicletas NATIVA.

Hace 3 años nació la idea de crear su marca propia, era el momento de crecer más en el mercado y surgió NATIVA. “El nombre NATIVA, obedece al gran reconocimiento que tienen sus tiendas en la capital colombiana. Lo que nosotros queremos en el mercado es romper la tradición de las bicicletas genéricas, con una marca de bajo costo pero de excelente calidad, una calidad muy cerca de las marcas internacionales, con un 30% por debajo del mercado de marcas americanas y europeas”.

Hasta este año se han introducido 10000 unidades a Colombia y la marca ha sido todo un éxito. El objetivo principal de Ósmar y su equipo de trabajo fue la implementación de ingeniería a la hora de diseñar el producto. El trabajo que estaban desarrollando no debía entrar al mercado tradicional y competir con las bicicletas genéricas como lo llaman ellos. La construcción de un marco NATIVA era competir con marcas de talla mundial y que estuvieran al alcance de los colombianos.

La construcción de los marcos se hace en una fábrica en el continente asiático, donde otras marcas también hacen sus bicicletas, en esa empresa se paga un molde, para el marco, porque los diseños que maneja la marca NATIVA son exclusivos. El diseño se hace en Colombia, el equipo que tiene Ósmar para la gran tarea de innovar, se reúnen y elaboran toda la geometría y la tecnología que cada modelo debe tener. El equipo cuenta con un ingeniero que se encarga de construir los planos y luego se envían a la fábrica para su construcción. Sin embargo, en la empresa de Asia revisan cada detalle de los marcos y le prestan asesoría a Ósmar para ajustar algunos diseños porque se deben construir en un molde específico y todos deben quedar en perfectas condiciones.

El material que exigen para su construcción es de aluminio 6061, material resistente y liviano, después de su construcción total se realizan pruebas de resistencia donde se prueban en una máquina de movimiento por 310 horas, logrando la mejor calidad de resistencia para un marco NATIVA y obtener una garantía de por vida que es lo que Tour & Nativa ofrece a todos sus clientes.

NATIVA cuenta con 5 categorías diferentes, tiene un cuadro con todas las tallas para las mujeres con una paleta de colores variados; también tienen un cuadro con todas las tallas para hombre con diferentes colores; tienen una línea completa de ruta; y para niños tienen bicicletas rin 20 y rin 24. Para el 2022 seguro nos sorprenderán sacando una línea de diferentes productos NATIVA: cascos, zapatillas y algunos accesorios como herramientas, bombas y luces.

“La marca NATIVA es una marca que se compara con marcas internacionales, es una marca que el cliente puede ver como marca de alta gama, no es comparable con marcas genéricas, como se ha visto en el mercado colombiano últimamente han surgido diferentes marcas que no cuentan con ningún tipo de geometría, ni tecnología y que no tienen pruebas de resistencia”. Agrega Ósmar, puesto que en Colombia ha crecido muy rápido el mercado de las bicicletas y se han visto en grandes cantidades bicicletas con marcas no reconocidas y sin ningún tipo de garantía de calidad y a bajos precios. Tour & Nativa destaca que sus bicicletas NATIVA se ensamblan con productos de marca mundial, repuestos con marcas profesionales como por ejemplo repuestos Shimano y tenedores Suntour, siempre garantizando que las bicicletas sean de primera calidad. Un dato muy curioso es que de las 10000 unidades que han entrado a Colombia, solo han existido 6 garantías, de las cuales han sido por mal uso.

Las bicicletas NATIVA las pueden conseguir en varias ciudades de Colombia como Medellin, Barranquilla, Cali y por supuesto en Bogotá, principalmente en las 9 nueve tiendas de Tour & Nativa.