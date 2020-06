Las bicicletas YA están sin IVA

Que no te contagie la desinformación que ronda por estos días, pues mucha gente anda esperando los tres días sin IVA que ha anunciado el gobierno colombiano para poder realizar sus compras, pero lo que muchos no saben es que las bicis ya están sin IVA.



Así que si eres uno de los apasionados por las dos ruedas debes saber que a hoy, las bicis que tienen un valor máximo de $1´780.350 no tienen IVA y las que sobrepasan este valor sólo tienen un 5% de IVA, según la Ley 2010 del 27 de diciembre de 2019. Es por esto rider que no tendrías que esperar los tres días sin IVA que ha ofrecido el gobierno Nacional para poder acceder a los diferentes beneficios económicos en las compras, pues ya puedes comprarte la bicicleta que necesitas bien sea como medio de transporte o de diversión para ti y para tú familia, con el fin de mitigar y prevenir los índices de propagación que se puedan generar en estos momentos de pandemia (COVID-19), creando así un autocuidado con nosotros mismos, con la sociedad, y además de esto ayudando a tomar las medidas necesarias de distanciamiento social.

El 19 de junio será el primer día donde muchos consumidores podrán adquirir objetos deportivos por un valor inferior a ochenta UVT ($2’848.560), sin incluir IVA. Este día podrás aprovechar para tener artículos que complementarán cada rodada y lo mejor de todo es que te protegerán en medio de esta pandemia.

El Decreto 682 del 21 de mayo de 2020, establece que productos como: cascos, gafas, zapatillas y la ropa estarán exceptos del IVA, así mismo las bicis que tienen el 5% de IVA y que no sobrepasan los ochenta UVT quedarán sin IVA y deberán comprarse con tarjeta crédito, débito o cualquier mecanismo de pago electrónico.

Los demás días en los que puedes disfrutar de este beneficio son el 3 de julio y 19 de julio todo esto con el fin de reactivar nuevamente la economía en nuestro país y ayudar a todos los empresarios colombianos.

Así que rider ha llegado el momento para equiparte con los mejores juguetes y protegerte de esta gran pandemia que estamos viviendo a nivel mundial, pero recuerda las bicis ya están sin IVA.

Valor UVT (Unidad de Valor Tributario): $35.607

Ley 2010: PDF

Decreto 682: PDF

Artículo: Andrea García Echavarría

Comunicadora HA Bicicletas

My Bike Colombia – Información Comercial