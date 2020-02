¿Quieres mejorar tu recuperación? Naox es la solución

¿Te sientes fatigado? ¿Tú rendimiento físico ha disminuido? ¿Ya no te recuperas fácilmente después de una carrera-competencia?

Los posibles responsables de tu condición son los radicales libres. Por años han sido ignorados o desplazados en el ámbito de su intervención en la importancia de un buen rendimiento físico y psicológico, tanto en deportistas de alto nivel como en amateur y en la población en general. Siempre hemos oído hablar de las famosas proteínas, los carbohidratos y las temidas grasas, pero poco o nada se escucha del papel de los radicales libres en el mejoramiento del rendimiento deportivo.

Los radicales libres son una especie de productos de desechos generados por el metabolismo basal de cada una de nuestras células y su presencia y afinidad en los nutrientes que consumimos, así como por nuestra información genética (ADN) puede acarrear alteraciones en la estructura y función de cada uno de ellos.

La realización de una actividad deportiva genera una aceleración de nuestro metabolismo basal, evidenciado en el aumento de la temperatura corporal, la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la frecuencia respiratoria. Esto obliga a cada célula a trabajar el doble para compensar los requerimientos de energía que necesitamos, causando proporcionalmente un aumento de estos desechos, llamados ‘radicales libres’. Además, no solo los genera el aumento de nuestro metabolismo basal, a esto debemos sumarle una alimentación inadecuada, pocas horas de descanso, la contaminación ambiental, entre otros factores.

En el cuerpo producimos enzimas antioxidantes capaces de neutralizar los radicales libres, sin embargo son insuficientes, por lo que ocasionan la acumulación o exceso de los mismos promoviendo el proceso de estrés oxidativo que generara efectos negativos a corto, mediano y largo plazo en nuestra salud, lo que genera consecuencias en el rendimiento deportivo, acelerando la fatiga, acentuando la sobrecarga muscular, retrasando la recuperación (en especial de los miocitos) y participando en la aparición del “síndrome de sobreentrenamiento”.

Para aumentar los niveles de antioxidantes debemos realizar el aporte a través de la dieta, con la selección de alimentos específicos debido a que algunos tienen poca o nula cantidad de antioxidantes y otra manera es a través de los suplementos.

Hoy en día, en el mercado se encuentra NAOX, un producto innovador y diferente que llega para revolucionar y suplir las altas necesidades de antioxidantes en los deportistas. NAOX es una bebida funcional, proveniente del mucílago del café (película que recubre la parte interior del grano), con gran cantidad de antioxidantes, natural, sin azúcar añadida, sin cafeína.

Debido a que no contiene cafeína, es ideal para deportistas que padecen de hipertensión arterial o enfermedades cardiovasculares, mujeres en estado de gravidez; no genera temblor, irritabilidad, ansiedad, taquicardia, alteraciones del sueño y puede consumirse varias veces al día. Tiene un bajo aporte calórico (solo 20 calorías por porción de 10 gramos), así que no tendrás que hacer cálculos para ingresarlo a tu dieta.

Naox contiene grandes cantidades de antioxidantes que nos ayudarán a darle a nuestro cuerpo las herramientas necesarias para neutralizar el exceso de radicales libres generados durante la actividad física. Este novedoso producto contiene 7 veces más antioxidantes que la uva y 5 veces más que el té verde.

La unidad de referencia de los antioxidantes se expresa en la medida ORAC* y la USDA** recomienda una ingesta entre 3.000 – 5.000 ORAC/d en personas no deportistas para mantener en correcto equilibrio en nuestro cuerpo.

Naox te aporta todos los antioxidantes que necesitas en 3 presentaciones:

RTD (listo para tomar) 2.636 ORAC/porción

Doy Pack (listo para preparar) que aportan 6.000 ORAC/porción

Naox Vital (listo para llevar) que aporta 10.000 ORAC/porción, además contiene miel de agave, extracto de té negro, extracto de semilla de uva, extracto de hoja de moringa y betaglucanos de ganoderma lucidum.

Naox apuesta a ser un producto diferente, elaborado por una compañía responsable con el ambiente que quiere alcanzar nuevos horizontes, fomentando un modelo ecosostenible, puesto que en el proceso productivo del café solo se utilizaba el 40% del fruto y el 60% restante de los subproductos que tradicionalmente se vertían a los ríos, generando CO2 y gas metano, lo que ocasionaba un impacto ambiental desfavorable.

Paralelamente ha beneficiado a los productores de café, acompañándolos en el proceso de aprendizaje para ser responsables con el ecosistema en su proceso productivo y generando un ingreso económico adicional debido a la recolección y uso del mucílago.

Atrévete a probar Naox y bríndale a tu cuerpo la oportunidad de recuperarte más rápido, disminuir la sobrecarga muscular, aportarle vitalidad, retardar el envejecimiento, rendir mucho más en las competencias, mejorar tu sistema inmunológico, sentirte y verte bien.

* ORAC: Oxygen Radical Absorbance Capacity – Capacidad de Absorcion de Radicales Libres.

** USDA: United States Department of Agriculture – Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

Mas información: http://www.naoxcolombia.com

Instagram: @naoxcolombia