El futuro es ahora: todo lo que debes saber al momento de comprar una e-bike

sistema eléctrico resistente al agua. Así que puedes dar un paseo por la orilla de la playa, pedalear bajo la lluvia o pasar charcos (ojo, nunca sumergir), no obstante, es muy importante el mantenimiento para evitar que las piezas se oxiden.

Las e-bikes no se pueden mojar: esto es falso, pues cuentan con un

No tienen límites de velocidad: es falso, las e-bikes tienen una limitación de velocidad con asistencia hasta los 25 km/h.

No tienen cambios: las bicicletas eléctricas funcionan igual que una normal, sin embargo, en estas es muy importante la cadencia.

Son lo mismo que una moto: ¡no, no y no! En las e-bikes no existe un acelerador de puño o de cualquier otro tipo, el cual mueva la bicicleta sola, aquí sí o sí se necesita el pedaleo del ciclista.