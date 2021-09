Cómo y cuándo cambiar el cassette de tu bici

Como cualquier medio de transporte, una bicicleta debe tener todas sus piezas en perfecto estado para funcionar correctamente. Los componentes de la trasmisión de la bici son cassette, plato y cadena. Al contrario de la cadena, el “cassette o pacha” de tu bici no puede medirse o tener un referente exacto o preciso de que está en mal estado y debe cambiarse. Sin embargo, sí hay unos indicativos que pueden ser de referencia que algo está fallando y es necesario cambiar.

Si la cadena de tu bicicleta salta de los piñones sin haberlo producido con los cambios, es una señal de que algo está deteriorado en la trasmisión. En primer lugar, debes asegurarte de que no es suciedad de la cadena, porque si es cúmulo de grasa o mugre que tiene por falta de mantenimiento, se puede arreglar haciéndole una buena limpieza a la misma. Ahora, si definitivamente después de comprobar que no es polvo que tiene ahí guardada la cadena y por eso se están dando estos cambios de piñones, entonces sabrás que es el cassette el que tienes que sustituir por otro.

Es importante tener en cuenta la forma en como están los piñones en sus extremos. Si la forma de los dientes de los piñones es puntiaguda y afilada, es porque este componente ya está desgastado, ya que la forma correcta tendría que ser como recién la compraste, es decir, con los extremos de los piñones planos. Por esto, es que se están produciendo cambios de piñón en piñón con la cadena, porque al estar filosos, no puede mantenerse en un solo cambio, sino que, al contrario, la cadena se desliza en la pacha de la bici.

La técnica de pedaleo de un ciclista en terrenos inclinados o rutas de mayor exigencia son un gran referente de porqué se desgasta o no más rápido el cassette según como tú lo estés haciendo. Si bajas los cambios antes de iniciar las partes de los recorridos donde debas subir, o sea, que tu bici quede suave y sin mayor tensión, hará que subas sin hacer traquear o restallar la cadena en los piñones, sin embargo, si durante la subida mueves (subes o bajas) varias veces los cambios, hará que la cadena se traslade con dificultad en la pacha y poco a poco se desgaste más rápido. Con esto, no quiere decir que el cassette no se deba cambiar cuando lo requiera la bici, sino, que sí se puede prolongar la utilidad de sus componentes si se conocen los cuidados básicos de la bicicleta.

En conclusión, el cassette y otros componentes de tu bici no tienen un tiempo o kilometraje estricto para determinar que deba hacerse un cambio en una pieza de la bici, todo depende de los recorridos que hagas, del cuidado que tengas con ella, del tipo de terreno en el que montes y, por supuesto, del mantenimiento o cuidados que tengas con ella. Sin embargo, recuerda que sí se recomienda que por cada tres cadenas que le cambies a la bici, el cassette también pueda reemplazarse por uno nuevo.

Aparte de determinar cuándo debo cambiar el cassette, también es indispensable saber cómo hacerlo sino tienes la facilidad de tener un mecánico que pueda hacerlo. Entonces, ¿Cómo debo cambiar el cassette? Cambiar la “pacha” de tu bici puede ser más sencillo de lo que parece. En primer lugar, debes asegurarte de tener un extractor de piñones, una llave de cadena y una llave fija o llave francesa. Cuando tengas estas herramientas, lo primero que debes hacer es soltar la llanta de la bici. Cuando ya la tengas aparte, pones el extractor de cassette en el núcleo de la pacha, es decir, lo introduces ahí según los orificios que tiene. Después, pones la llave de cadena en los piñones más grandes para que estos te ayuden a ejercer mayor fuerza y, al tiempo, con la llave francesa coges el extractor de cassette y lo giras con fuerza para ir soltando poco a poco la pacha de la llanta. Por último, después de haber retirado el cassette desgastado, debes tomar las partes de la pacha (de la más grande a la más pequeña) e irla introduciendo en el centro de la llanta. Eso sí, debes fijarte que en el núcleo o eje donde vas a poner los piñones hay un diente más estrecho que los demás, este será el referente para introducir cada parte de la pacha, porque cada una también tendrá un diente más delgado que los demás. De manera que, al terminar de ponerlos, todos quedarán alineados y permitirá que la cadena pase de piñón en piñón de forma correcta. Para apretarlo, lo hacemos en sentido contrario de como se desajustó, eso sí, sin excederse en la fuerza.

Info Ccial My Bike.