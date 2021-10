Rigo en los olímpicos

Rigoberto Urán ¡SOLO TRIUNFO PAPITO!

Rigoberto Urán, se ha destacado participando en mundiales de ciclismo y varios Tour de Francia; pero, lo que muchos aficionados y amantes del ciclismo no saben es que también ha sido un toro para ganar premios en los Olímpicos.

Rigo ha participado en los Olímpicos ¡pedaleando fuerte! Su debut fue en los Juegos Olímpicos de Pekín en 2008 donde no obtuvo un puesto sobresaliente pues no pudo terminar la competencia en la que participaba, pero eso era tan solo los inicios; el triunfo llegó el 28 de julio de 2012 con el ciclismo de ruta en los Juegos Olímpicos Londres 2012; allí, el ciclista era el primero en competir, de una delegación de 104 atletas que llevaba Colombia. La gran sorpresa fue que con una escapada en los últimos kilómetros del circuito ganó la medalla de plata. Rigo ponía el nombre del país de nuevo a sonar en el mundo y por un hecho destacable, una actuación muy festejada por los colombianos y hasta alabada por el en ese entonces Presidente de la República Juan Manuel Santos.

Créditos: Jered Gruber & Ashley Gruber | Gruber Images

El antioqueño, que para 2012 tenía 25 años, llegó a los olímpicos con perfil muy bajo por lo que su medalla de plata fue una consecución inesperada. También, en esa época, el equipo que le acompañaba lo conformaban Fabio Duarte y Sergio Henao quienes se destacaban terminando entre los 10 primeros.

En 2016 Rigo llegó a los Olímpicos de Río sintiéndose más maduro y con ansias de ganarlos. El objetivo deportivo de ese año era ganar los Olímpicos y hacer un buen Giro d’Italia. El segundo objetivo lo logró, el primero no tanto; y es que aunque en esta ocasión en el equipo ya no eran 3 corredores como en el 2012 sino 5, lo acompañaban Sergio Henao, Esteban Chaves, Miguel Ángel López y Jarlinson pantano, las caídas y los retiros antes de tiempo no les jugaron una buena pasada. Además, como olvidar una de las anécdotas que Rigo compartió con todos sus seguidores en redes sociales cuando la aerolínea no le quiso llevar las tres bicicletas que necesitaba para competir, tremendo traspiés colaboró para que Río 2016 no fuera lo que el ciclista soñaba.

Créditos: Jered Gruber & Ashley Gruber | Gruber Images

En este 2021 Rigoberto Urán se convirtió en el deportista de su disciplina con más apariciones en los Juegos Olímpicos. Con su participación en Tokio 2020 completó 4 Juegos consecutivos. Su actuación fue destacada por los comentaristas y conocedores del ciclismo como sensacional. En la prueba contrarreloj, un recorrido de 44,2 km en el circuito internacional de Fuji, el compatriota terminó en la octava posición y se quedó con su segundo diploma olímpico, el primero lo ganó en la prueba de fondo en la que también ocupó el octavo lugar.

En sus propias palabras, al finalizar la participación en Tokio 2020, Rigo dijo que logró “graduarse a los 34 años”, y es que siendo el ciclista más experimentado de la delegación colombiana, los 2 diplomas olímpicos lo dejan con un reconocimiento por lo alto dentro y fuera del país; además, de la satisfacción propia y familiar después de tantísimos años de esfuerzos conjuntos para que Rigo lograra ser el deportista consolidado que es hoy en día.

